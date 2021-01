Il dato Covid di oggi domenica 24 gennaio per il Comune di Sona registra 12 positivi in meno rispetto a ieri (61 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti.

Da 9 gennaio, quando si era toccata vetta 251, il numero è sceso di 190 positivi in 15 giorni. Nella seconda ondata i 61 positivi si erano toccati lo scorso 25 ottobre, tre mesi fa.

I ricoverati in ospedale rispetto a ieri scendono di 1 (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 4 positivi in meno rispetto a ieri (122 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri rimangono invariati (7 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Castelnuovo del Garda oggi si registrano 7 positivi in meno rispetto a ieri (70 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri rimangono invariati (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Pescantina oggi si registrano 18 positivi in meno rispetto a ieri (86 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri sono invariati (6 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Sommacampagna oggi si registrano 1 positivo in meno rispetto a ieri (69 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri sono 1 in meno (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Valeggio sul Mincio oggi si registrano 4 positivi in meno rispetto a ieri (70 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale salgono di 1 rispetto a ieri (5 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Verona città oggi si registrano 86 positivi in meno rispetto a ieri (1.158 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri sono 2 in meno (91 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese scendono di 206 i positivi ed i guariti sono 301. I ricoveri sono 2 in meno in area non critica e 1 in più in intensiva.

In Veneto sono 354 in meno gli attualmente positivi. I guariti sono 831, quasi il doppio dei nuovi contagiati.

Il Veneto è stato confermato in zona arancione anche per la prossima settimana dall’ordinanza del Ministero della Salute: qui tutte le regole.

