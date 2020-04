Coronavirus: cosa si può fare o non fare a Sona da qui al 3 maggio? Riassumiamo le misure in attesa di nuovi provvedimenti

Il sovrapporsi nelle scorse settimane e negli scorsi giorni di Decreti del Presidente del Consiglio, Ordinanze del Presidente della Regione Veneto e Ordinanze del Sindaco di Sona hanno creato nei cittadini un comprensibile stato di incertezza su quali siano effettivamente i comportamenti concessi e quali vietati.

Il Baco prova a riepilogarli tutti, per tentare di fare un po’ di chiarezza su cosa effettivamente si possa fare e cosa sia realmente vietato.

Partiamo dal concetto base di tutte le misure in vigore: fondamentale è rimanere in casa, in maniera da azzerare il rischio contagio. Se si esce, è sempre obbligatorio indossare la mascherina e i guanti (oppure avere in tasca una soluzione per igienizzare le mani). Mascherine e guanti che a maggior ragione devono essere obbligatoriamente indossati nei negozi e nei supermercati. La mancanza di questi presidi verrà sanzionata.

Questione spostamenti. E’ consentito uscire di casa unicamente per i lavoratori che svolgono attività considerate essenziali dai DPCM che si sono succeduti, per recarsi in farmacia, acquistare beni o servizi permessi (ad esempio andare in tabaccheria, in edicola o dall’ottico), fare la spesa e per motivi sanitari.

Gli spostamenti per fare attività fisica all’aperto a Sona sono da oggi 15 aprile permessi ma unicamente nel raggio di 400 metri da casa e in solitudine. Si può spostarsi in due solo se si accompagna un minore di 14 anni. Obbligatorio avere con se, oltre a mascherina e guanti, anche l’autocertificazione e la carta di identità.

E’ inoltre consentito di spostarsi a coloro che hanno o conducono un fondo, lo gestiscono e lo coltivano anche non per motivi professionali e hanno ricevuto il proprio orario per irrigarlo dal Consorzio di Bonifica Veronese.

E’ limitato l’ingresso nelle aree cani presenti sul territorio ad un solo conduttore alla volta e per un tempo limitato a cinque minuti; non è ammesso l’ingresso di ulteriori cani non condotti direttamente dalla persona già presente all’interno dell’area. E’ anche limitato lo spostamento per la gestione degli animali domestici. Si potrà attendere alle esigenze primarie degli animali di affezione in un raggio non superiore a 400 metri di distanza dall’abitazione dei proprietari o conduttori degli animali stessi.

Permane il divieto di utilizzare le panchine ubicate nelle piazze, nelle aree verdi e lungo le strade e il divieto di accedere a parchi e parchetti pubblici su tutto il territorio. E’ inoltre confermata la chiusura dei mercati all’aperto, in quanto non esiste la possibilità di prevedere ingressi contingentati.

A Sona è possibile accedere alle piazzole ecologiche unicamente per conferire il verde, nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato con regole ben precise per scaglionare gli accessi.

Si può recarsi nelle chiese o nei cimiteri del territorio comunale, ma solo nell’ambito di spostamenti per lavoro o per la spesa. Non si esce solo per andare in chiesa o al camposanto.

A Sona è stato anche attivato il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti provenienti da abitazioni in cui dimorino persone poste in isolamento in quanto positive al tampone per Covid-19, ovvero sottoposti a quarantena obbligatoria.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione del coronavirus nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.