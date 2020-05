Coronavirus: cosa si può fare a Sona dal 4 maggio (e cosa è vietato)?

Per tentare di dare ordine e fare chiarezza nella selva dei provvedimenti che si sono susseguiti e sovrapposti negli ultimi giorni, indichiamo in maniera schematica e (speriamo) chiara quali sono da lunedì 4 maggio i comportamenti permessi nel territorio di Sona, e cosa invece rimane vietato.

Le tre fonti di riferimento per orientarsi in questo rompicapo normativo sono i Decreti del Presidente del Consiglio Conte, l’ultimo dei quali è di domenica 26 aprile, le Ordinanze del Presidente del Veneto Zaia, l’ultima delle quali è oggi 3 maggio, e le Ordinanze del Sindaco di Sona Mazzi, l’ultima delle quali è del 28 aprile. A questi si affiancano le faq interpretative emanate in questi giorni dai vari organi, compresi il Ministero degli Interni e l’ANCI.

Regola fondamentale per tutti e in ogni occasione rimane quella di essere sempre muniti di mascherina indossata a coprire naso e bocca, di guanti (o in tasca una soluzione per igienizzare le mani) e di mantenere le distanze di almeno un metro. Non sono soggetti all’obbligo della mascherina i minori di 6 anni e i soggetti con forme di disabilità incompatibili con l’uso continuativo della mascherina. Il distanziamento non si applica tra persone conviventi.

Attività e comportamenti consentiti da lunedì 4 maggio (alcuni già in vigore):

Permessi gli spostamenti all’interno della regione per esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute, con obbligo di autocertificazione. Per andare in un’altra Regione serviranno motivazioni di urgenza inderogabile. Per gli spostamenti lavorativi l’autocertificazione può essere sostituita dal tesserino del lavoro. Permessi gli spostamenti per visite ai congiunti o agli affetti stabili: coniugi, partner conviventi, partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo come i fidanzati (i “morosi” come ha detto oggi in conferenza stampa Zaia), i parenti fino al sesto grado (ad esempio i figli dei cugini) e gli affini fino al quarto grado (come i cugini del coniuge). Non rientrano nella categoria degli affetti stabili gli amici. Rimane il divieto di assembramento e gli incontri devono avvenire sempre nel rispetto delle distanze e con le mascherine. Questi spostamenti sono consentiti anche in Comuni differenti ma sempre all’interno della Regione. Permesso lo spostamento (individuale o con componenti del nucleo famigliare), per attività motoria e sportiva, anche con la bici, in tutta la Regione (quindi oltre il Comune), garantendo l’igiene e mantenendo le distanze (fino ad oggi era consentito lo spostamento solo all’interno dei confini del Comune). Per svolgere l’attività motoria o sportiva è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo dove svolgere questa attività, anche oltre il Comune di Sona ma entro la regione. Quindi, ad esempio, si può recarsi sul lago in auto per poi correre o si può recarsi in montagna in auto per poi camminare. Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante l’attività fisica intensa, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività. È consentita la pratica sportiva individuale per atleti professionisti o non professionisti in funzione dell’allenamento agonistico, anche presso impianti sportivi al chiuso o all’aperto ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine. È consentito lo spostamento alla seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni in proprietà o locazione nel territorio regionale per attività di manutenzione da parte del proprietario o del locatario. E’ consentito recarsi nelle chiese del territorio comunale, sempre evitando gli assembramenti. E’ consentita la visita ai cimiteri in tutto in territorio regionale, quindi anche fuori da Sona. E’ consentito sedersi sulle panchine nell’intero territorio del Comune di Sona. Consentito l’ingresso nelle aree cani presenti sul territorio ad una sola persona alla volta e per un tempo limitato a cinque minuti. Non è ammesso l’ingresso di ulteriori cani non condotti direttamente dalla persona già presente all’interno dell’area. E’ consentita l’attività motoria collegata all’addestramento di animali all’aperto. Permesse le attività di toelettatura degli animali da compagnia. Lo spostamento da parte degli addetti agli esercizi va considerato come giustificato da esigenze lavorative e quello dei proprietari da necessità. E’ possibile accedere alle tre piazzole ecologiche del territorio comunale per conferire tutti i rifiuti, ad eccezione di quelli “porta a porta” (secco, umido, carta, vetro, plastica) per i quali viene mantenuto esclusivamente la raccolta presso le residenze. Permesso conferire anche il verde. Le piazzole sono tornate ad essere aperte tutti i giorni come da calendario, e negli orari da calendario. Permesso celebrare i funerali, purché alla funzione non prendano parte più di quindici persone con mascherine e rimanendo a distanza. Le persone ammesse alle funzioni dovranno essere soltanto i familiari più stretti. E’ consentito recarsi presso i mercati all’aperto di Lugagnano il martedì mattina e di Palazzolo il lunedì mattina, dove è permessa, per ora, solo la vendita dei generi alimentari, di fiori e di abbigliamento o scarpe per bambini. E’ permesso a ristoranti, pizzerie, pasticcerie, gelaterie e bar di svolgere il servizio di ristorazione da asporto, anche a favore di cittadini residenti all’esterno del Comune dove si trova l’esercizio. Fino a qualche giorno fa era possibile, infatti, solo la consegna a domicilio. Il cibo va prima prenotato telefonicamente (o via web dove possibile), va ritirato da una persona singola e poi consumato a casa. E’ consentito fare la spesa anche in esercizi commerciali e supermercati fuori dal Comune se offrono prodotti o servizi che non si trovano nel Comune oppure se offrono prezzi e condizioni più favorevoli, sempre rimanendo all’intero della regione. E’ consentita la vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fiorerie, di prodotti florovivaistici come semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti. E’ consentita l’attività edilizia nei settori strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari; opere nel sottosuolo; dighe; acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione; opere marittime e lavori di dragaggio; opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica; opere di ingegneria naturalistica. E confermata l’apertura degli esercizi commerciali già autorizzati, come edicole, tabaccherie, alimentari, ottiche, librerie. E’ consentita anche l’attività di negozi di abbigliamento e scarpe per bambini. Rimangono valide tutte le regole di igiene e di ingresso contingentato. E’ consentita l’accoglienza nelle strutture ricettive del nostro territorio, come alberghi o agriturismi, di persone impiegate in attività essenziali e permesse. E’ consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo per autoconsumo, anche spostandosi oltre il confine comunale. E’ consentito l’accesso agli uffici del Comune di Sona, con alcune regole a seconda dei vari uffici.

Attività e comportamenti che rimangono vietati anche da lunedì 4 maggio:

Confermato il divieto di spostarsi in macchina se non per i motivi previsti (lavoro, salute, stato di necessità e visita congiunti e affetti) oppure per recarsi sul luogo dove fare attività motoria o sportiva. Divieto di uscire di casa in caso di febbre superiore ai 37,5 gradi. Rimane vietato l’accesso a tutti i parchi ed aree verdi comunali recintate comprese le aree pubbliche attrezzate con giochi per bambini. Parchi ed aree che rimangono chiuse. Sono consentiti, da parte di ditte e associazioni autorizzate dal Comune, esclusivamente lavori di manutenzione ritenuti necessari al fine di mantenere funzionali le aree. Confermato il divieto di celebrare le messe alla presenza dei fedeli. Rimangono sospesi tutti gli eventi e tutte le manifestazioni, cinema, teatri, scuole di ballo, discoteche e sale similari, musei e altri luoghi della cultura, scuole di ogni ordine e grado.

Per l’apertura dei negozi (tranne quelli che già lavorano) bisognerà aspettare il 18 maggio. Per bar, ristoranti, estetiste e parrucchiere bisognerà invece attendere il primo giugno. E non poche sono le proteste già arrivate da questi settori, anche a Sona.

