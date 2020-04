Coronavirus. “Cari parrocchiani, care famiglie”, il Parroco di Lugagnano don Giovanni si rivolge alla comunità

Il Coparroco di Lugagnano don Giovanni Ottaviani ha preso carta e penna per rivolgersi ai suoi parrocchiani, e all’intera comunità, in questi giorni di prova. Per assicurare vicinanza e preghiera.

Cari parrocchiani, care famiglie,

l’emergenza “coronavirus”, con le conseguenti norme restrittive emanate dal Governo, sta cambiando radicalmente le nostre abitudini e le modalità di relazione tra noi. Anche dal punto di vista religioso, il virus sta facendo la sua parte stravolgendo e annullando le attività formative, le celebrazioni liturgiche, le devozioni, i pii esercizi e le iniziative programmate per il cammino penitenziale della Quaresima.

In queste settimane un senso di delusione e una vena di tristezza hanno fatto breccia nel nostro cuore di credenti e non. È comprensibile e normale! Non soffermiamoci troppo su tali reazioni ma aiutati dalla Parola di Dio impariamo a guardare oltre a quanto accade per vedere altro rispetto alla preoccupante situazione che stiamo vivendo.

Un punto fermo e certo è che il virus, che stiamo combattendo con la scienza e con l’impegno responsabile di ciascuno, non ha mutato e non muterà mai il cuore misericordioso di Dio Padre e non potrà mai rendere inefficace la sua costante azione di amore verso l’umanità. Dio è con noi sempre. Non ci ha voltato le spalle! È il sostegno di tutti. E fa storia di salvezza anche in quest’ora buia, nonostante la piaga dell’infezione da coronavirus.

Questa situazione di emergenza che sta spazzando via dalla nostra quotidianità tante certezze umane, che sta ridimensionando numerose esigenze e bisogni indotti, che sta purificando la nostra mente, i nostri spazi e il nostro tempo, ci permette di ritornare all’essenziale della vita e ci dà l’opportunità di entrare in noi essi e incontrare Dio. Egli è lì nel profondo del nostro cuore che ci aspetta… da tempo!… per parlarci da Padre.

Il deserto forzato che viviamo in queste ore può diventare la scuola nella quale imparare il bene da compiere in termini di solidarietà, di attenzione agli ultimi, di servizio, di altruismo. Il crollo dei tradizionali modi di socializzazione, di divertimento e di occupazione del tempo libero favorisce la riscoperta della famiglia e dei propri quartieri o Paesi, orienta l’interesse verso la lettura, la riflessione e il dialogo.

Il silenzio e l’immobilismo totale nelle nostre Città dal calar del sole fino all’alba, – ai quali non siamo certo abituati – , se subito ci appare come uno scenario surreale, di tempi ormai lontani, a ben pensarci è occasione propizia per dedicarci ad ascoltare chi ci sta accanto, per dialoghi più profondi e veri rispetto alle chiacchiere e alle battute dette nel frastuono della musica e nel caos di una discoteca o di un altro luogo di ritrovo. Mentre tutto è fermo e silente, Dio parla al cuore e lo rieduca all’amore.

Il vuoto e il silenzio nelle nostre chiese ci impressiona e per certi versi ci preoccupa: che sarà della nostra fede, del nostro cammino spirituale e del nostro percorso quaresimale? Forse è proprio questo il momento favorevole per un vero e profondo atto penitenziale: senza alcun supporto esteriore, senza iniziative e strategie pastorali studiate e programmate a tavolino, ma soli davanti a Dio, a Lui ancorati con la preghiera, sorretti esclusivamente dalla sua grazia e dalla sua Parola procediamo sereni nell’itinerario verso la Pasqua che ci auguriamo di poter celebrare con tutta la comunità.

Siamo sicuri che il sacrificio di Gesù consumato sulla Croce con il quale Dio offre a tutti la sua salvezza va oltre le nostre iniziative e i nostri percorsi liturgici e puntualmente ci raggiunge, anche se per il momento ci è impedita la celebrazione comunitaria dell’eucaristia.

Il dono dello Spirito Santo, che umilmente chiediamo al Padre e al Figlio, ci accompagni nella purificazione dal peccato e dal male e ci insegni la via della vera vita, dandoci la forza per percorrerla. Nell’ora della prova che stiamo affrontando tutto questo è grazia!!

Noi sacerdoti assicuriamo la nostra vicinanza spirituale, il sacrificio eucaristico quotidiano per tutti e la preghiera incessante per le famiglie, in particolare per gli ammalati, gli infermi e gli anziani. Tutti Vi affidiamo alla celeste protezione di Maria Santissima nostra Madre.

Sempre a vostra disposizione, in attesa di celebrare la Pasqua del Signore e di scambiarci senza paura l’abbraccio di pace.

Mons. Ottaviani Giovanni