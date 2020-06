Coronavirus. “Cari amici di Sona, abbiamo ricordato le vostre vittime”, il Sindaco di Weiler scrive al Sindaco Mazzi

Come già era capitato la vigilia di Pasqua, che coincideva con il momento più duro del lockdown, in occasione della Festa della Repubblica, lo scorso 2 giugno, il Sindaco di Weiler, cittadina tedesca gemellata con Sona (nella foto), ha preso carta e penna e ha scritto al Sindaco Mazzi per fare i suoi auguri alle “care amiche e cari amici di Sona” in questi momenti così difficili di ripresa dopo la Pandemia.

Carissimo Sindaco e collega Mazzi,

care amiche e cari amici di Sona,

Oggi in tutta Italia è festa nazionale, per la 74sima volta di una lunga tradizione ricorre la Festa della Repubblica Italiana. Con la presente, le cittadine ed i cittadini della Comunità di Weiler, i componenti degli organi comunali, il nostro Delegato ai gemellaggi e gli Amministratori desiderano esprimerVi il loro augurio.

Quest’anno, la Festa della Repubblica è un giorno speciale, un giorno del ricordo e della riflessione su quanto, nelle ultime settimane e negli ultimi mesi, si è abbattuto in tutto il mondo. Ma è anche un giorno di gioia, poiché questo terribile momento, che ha portato così tanta sofferenza alla Nazione, nei Comuni, nelle famiglie, sembra essere verosimilmente superato. Durante la nostra seduta consiliare del 28 aprile scorso abbiamo voluto riservare un ricordo particolare alle vittime del coronavirus della Comunità di Sona dedicando loro un momento di silenzio.

E’ anche un giorno di speranza che i Comuni e l’intera Nazione possano andare incontro ad un futuro migliore, libero dal Coronavirus. Questo è il nostro più profondo e cordiale augurio a Voi tutti, ai cittadini di Sona e all’intera Nazione italiana.

Anche da noi si stanno lentamente allentando le restrizioni ed i divieti. Vogliamo sperare tutti assieme che ora tutto volga al meglio per entrambi i nostri Stati, per i loro abitanti ed in particolare per le persone di entrambe le Comunità di Sona e Weiler. Con gioia vogliamo pensare al nostro prossimo incontro, che potrebbe avvenire già in autunno.

Con questo auspicio salutiamo Voi tutti cordialmente e in affettuosa amicizia

Adam Schmitt

Sindaco della Comunità di Weiler

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione del coronavirus nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.