Coronavirus: blocco al bancomat Unicredit di Lugagnano, ecco i motivi. Che si stanno risolvendo

Alcuni cittadini stanno scrivendo da ieri al Baco per segnalare la situazione della filiale di Unicredit di Lugagnano, che da ieri risulta avere il bancomat non funzionante.

Una condizione che crea forte disagio in un momento nel quale è sconsigliato fortemente l’accesso fisico alle banche ma tanti hanno la necessità di prelevare per le esigenze quotidiane.

Il Baco si è interessato della questione e ha appurato che stamattina vi è stato un contatto tra il Sindaco di Sona – che ha ricevuto molte segnalazioni in Comune – e il Direttore della filiale Unicredit di Lugagnano per chiarire e risolvere il problema.

Il Direttore della filiale si è scusato per il disservizio, spiegando che il problema è nato a causa di due fattori.

Il primo è costituito da un raddoppio dei prelievi dal bancomat rispetto agli standard consueti, e questo crea difficoltà nel rifornimento della cassa in quanto anche gli spostamenti degli appositi mezzi per trasportare denaro sono necessariamente ridotti e più complicati.

Il secondo problema, che ha generato il disservizio di ieri e oggi, è dovuto al fatto che alcuni cittadini hanno usato lo sportello per versare denaro, ma lo hanno fatto senza le dovute cautele inserendo anche graffette o elastici che tenevano assieme le banconote. Questo ha determinato il blocco della macchina e la necessità dell’intervento di un tecnico, che oggi è in filiale per risolvere il problema.

Il Direttore della filiale Unicredit di Lugagnano ha comunque assicurato che vigilerà perché lo sportello rimanga sempre funzionante e rifornito.

Nel frattempo, la filiale del Bosco di Sona della Banca Popolare è chiusa e il bancomat è fuori servizio perché era stato manomesso a fine febbraio e non è più stato riattivato. Le telefonate della sede del Bosco sono dirottate presso la filiale di Lugagnano e il personale del Bosco è a Lugagnano su turni.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione del coronavirus nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.