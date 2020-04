Coronavirus: Anche la Banda ed il Coro di Sona sperimentano la musica ed il canto a distanza (VIDEO)

Suonare è una passione e condividere questa passione è sempre un’esperienza emotiva importante. Questo è quanto il Corpo Bandistico di Sona ed il Coro “Il mio paese” di Sona si sono chiesti in questo periodo di isolamento sociale causato dall’emergenza coronavirus.

Già organizzare una “nuova normalità” in questi giorni non è stato facile: nuove modalità di lavoro (se il lavoro c’è), acquisire familiarità con la tecnologia per poter comunicare e “produrre”, condividere gli spazi di casa con i familiari senza pestarsi i piedi… E suonare insieme?

Sulle normali piattaforme di video conference il segnale arriva in ritardo e non si riesce a suonare in gruppo. Come si può fare? La scoperta è che non erano gli unici ad avere questo problema: per questo sono stati contattati colleghi, chiesto consiglio a tecnici, condiviso idee con le associazioni amiche.

È così che sono nati quattro piccoli progetti con il Corpo Bandistico di Sona, la Scuola di Musica (SaràBanda e TacaBanda) e il Coro Il Mio Paese, tutti sul filo conduttore di #distantimauniti.

Il Corpo Bandistico ha realizzato Gioia – Freude – Vreugte prendendo spunto da un paio di componenti che si trovano ad Amsterdam (Davide) e a Wuppertal (Karin) anche loro alle prese con i problemi della pandemia. Hanno così assemblato un “Inno alla Gioia” collegando le registrazioni effettuate dai musicisti. Non si tratta di una registrazione a ranghi completi ma di una linea melodica che passa da un musicista all’altro come il testimone di una staffetta musicale che collega tre paesi europei: Italia, Germania e Olanda.