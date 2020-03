Coronavirus: Anche a Sona scuole chiuse fino all’otto marzo. Il Decreto arriverà domani

Le scuole nel Comune di Sona a causa dell’emergenza coronavirus restano chiuse per un’altra settimana, fino all’otto marzo, come in tutto il Veneto, la Lombardia e l’Emilia-Romagna.

“Per ora non vi è nulla di ufficiale, il Decreto del Ministero lo attendiamo al protocollo del Comune presumibilmente domani mattina, domenica – spiega il Sindaco Mazzi, interpellato dal Baco –, ma ormai è chiaro che la decisione è questa”.

A confermare che la decisione è stata presa sono stati, infatti, in queste ore il Presidente del Veneto Luca Zaia, assieme ai Presidenti della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e della Lombardia Attilio Fontana.

Una situazione che quindi anche a Sona rimane complessa per le famiglie, che si trovano a dover affrontare un’altra settimana con i figli a casa. E complessa per le scuole, che si trovano con un calendario sempre più compromesso per poter completare i programmi.