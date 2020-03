Coronavirus: affianchiamoci alla Protezione Civile di Sona con una donazione. Aiutiamoli ad aiutare

In questo momento di immensa difficoltà, che sta mettendo alla prova l’intera umanità, c’è una fiamma che arde e tiene viva la speranza in ognuno di noi.

Parlo della dedizione, dell’amore, della passione che ogni giorno migliaia di persone mettono nel proprio lavoro per salvare vite e garantirci sicurezza. Sono medici, infermieri, oss, inservienti e volontari che si dedicano a noi sacrificandosi e mettendo a rischio la loro stessa salute.

Di fronte ad un atto così forte di umanità non possiamo fare altro che sentirci grati ed in dovere di incoraggiare l’operato di tutti coloro che si mettono al nostro servizio, rispettando le regole ma soprattutto apportando un aiuto concreto alle associazioni coinvolte in questa emergenza.

Nel nostro territorio, possiamo aiutare i volontari della Protezione Civile del Comune di Sona (che in questi giorni forniscono pasti a chi è in difficoltà e stanno distribuendo le mascherine casa per casa) facendo una piccola donazione che permetterà l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per far sì che ogni soccorritore possa proteggersi adeguatamente e svolgere il proprio operato in sicurezza.

Aiutiamoli ad aiutare, entriamo anche noi a far parte, se pur indirettamente, di questo nucleo solido ed indispensabile di soccorso che, oltre a garantirci aiuto, ci inebria di orgoglio e di un sentimento autentico di solidarietà ed umanità.

Per sostenere i nostri volontari è possibile effettuare un Bonifico Bancario intestato a “Associazione Servizio Operativo Sanitario” all’IBAN IT 31 O 03359 01600 100000008376 con causale “Emergenza Corona Virus”.

