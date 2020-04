Coronavirus a Sona: Zaia rende obbligatorio l’uso della mascherina nei negozi. Ecco tutte le nuove prescrizioni

Nuova ordinanza per il Governatore del Veneto Zaia, che oltre a confermare fino al 13 aprile tutte le misure precedenti per il contenimento del contagio, ne aggiunge alcune per limitare maggiormente le potenziali occasioni di pericolo.

Per quanto interessa Sona, la nuova ordinanza prevede che sia vietata l’attività di vendita di prodotti florovivaistici, garden e simili, salva l’attività di consegna a domicilio, Può essere effettuata l’attività di manutenzione aree verdi e naturali pubbliche e private per interventi di urgenza finalizzati alla prevenzione di danni all’incolumità personale e al patrimonio arboreo e naturale.

Zaia inoltre prescrive l’obbligo per tutti gli esercizi commerciali, anche all’aperto, di ammettere e far circolare solo soggetti con mascherine e guanti, verificando la copertura di naso e bocca, di perimetrazione dell’area, di mantenimento di un unico accesso e di ogni strumento per evitare gli assembramenti.

Viene inoltre consentito il commercio al dettaglio di articoli di cancelleria anche all’interno di esercizi di vendita di generi alimentari.

Nel frattempo oggi anche il Sindaco di Sona Mazzi ha emesso una nuova ordinanza con la quale proroga tutte le disposizioni precedenti sempre fino al 13 aprile.

