Coronavirus a Sona. Zaia: Da lunedì basta mascherine, vanno indossate solo al chiuso o quando non si può mantenere il distanziamento

Arriva oggi il provvedimento sull’uso mascherine che già era stato anticipato negli scorsi giorni.

Il Governatore del Veneto Zaia nel corso della conferenza stampa odierna ha infatti spiegato che nel provvedimento che viene pubblicato in giornata è previsto per tutto il Veneto che da lunedì 1 giugno non è più obbligatorio indossare la mascherina quando ci si trova all’aperto.

E’ infatti previsto che la si indossi solo nel momento in cui ci si trovi in una situazione all’aperto nella quale però non è possibile mantenere il distanziamento tra le persone. Quindi è importante avere comunque con sé la mascherina, ma non va indossata all’aperto se non in casi di particolare affollamento.

La mascherina deve invece essere sempre indossata nei luoghi al chiuso, come negozi, chiese, centri commerciali, uffici ecc.

