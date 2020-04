Coronavirus a Sona: Vivere nel New Jersey (da San Giorgio in Salici) al tempo dell’emergenza

Giorno dopo giorno, in questo periodo che ci vede come comunità globale coinvolti nell’emergenza coronavirus, vengono alla memoria conoscenze e relazioni a cui non penseresti in tempi normali. Questo esercizio mi ha portato l’altro giorno, salutando in un incontro fortuito al supermercato (e dove altrimenti di questi tempi?) mio cugino, a ricordare che da tre anni suo figlio maggiore vive e lavora negli Stati Uniti ed in particolare a Rutherford nel New Jersey a due passi da New York. Di fatto la stessa distanza che separa Sona da Piazza Brà.

Ecco allora immediata la voglia di mettersi in contatto e di capire come si vive da quelle parti in questo periodo così particolare. Non ho ricevuto novità particolari rispetto a quanto già i mezzi di comunicazione riferiscono, ma sentirlo direttamente dalla sua esperienza ha avuto un effetto diverso, particolare.

Ho trovato quindi l’occasione di alimentare la rubrica “Sona-Mondo” che curo da un paio di anni sulla versione cartacea de Il Baco da Seta e che presenta le esperienze dei nostri giovani all’estero per studio o per lavoro. Ed ecco quindi l’intervista che, prima di entrare nel contesto del periodo attuale, ci fa conoscere Marcello Ferrari di San Giorgio in Salici, 31 anni compiuti da poco, ed i motivi per i quali si trova negli USA.

Ciao Marcello, come sei arrivato a New York e da quanto tempo?

Innanzitutto per essere precisi io vivo e lavoro in New Jersey, a circa 15 chilometri dal cuore di Manhattan, Times Square. La piccola cittadina in cui vivo si chiama Rutherford, una specie di Sona per numero di abitanti ma con una densità di popolazione quasi 6 volte più alta, visto che si distribuisce su un territorio di meno di 8 chilometri quadrati. Mi trovo qui da quasi 3 anni e mezzo. Mi sono trasferito nell’ottobre del 2016 quando l’azienda per cui lavoravo, e lavoro tutt’ora, mi ha proposto di essere coinvolto, come figura tecnica, in un progetto di totale riconfigurazione in atto negli Stati Uniti.

Ma qual è il tuo lavoro?

Lavoro come Ingegnere di progettazione logistica in un’azienda specializzata in magazzinaggio e distribuzione per il mondo del fashion. Fondamentalmente mi occupo di analizzare requisiti di clienti esistenti, o possibili nuovi clienti, in modo da poter proporre le soluzioni logistiche più adatte alle loro necessità, a partire dal layout fisico di magazzino, per poi passare al disegno dei flussi interni sia di merce che informatici.

Come si vive a New York?

Qui tra New York e New Jersey si vive abbastanza bene, anche se il costo della vita è particolarmente alto. Penso che vivere in New Jersey, in un’area molto vicina a New York, mi abbia aiutato ad ambientarmi perché la vita qui è un po’ più tranquilla e non c’è la stessa frenesia della “Grande Mela”. Comunque, ogni volta che ne ho voglia, in un battito di ciglia posso ritrovarmi a Manhattan e respirare l’aria (un po’ meno salubre) di una delle città più iconiche al mondo. Anche il fatto di lavorare in un’azienda in cui la presenza italiana è predominante è stato importante. Tutti conoscono le difficoltà di questo cambio di vita e mi sono sempre stati, e sono tutt’ora, di grande supporto nei momenti di difficoltà.

Hai mai vissuto finora situazioni strane, anomale rispetto alla tua esperienza italiana?

Un’esperienza abbastanza scioccante per me è stata quando ho conosciuto persone nate e cresciute del Bronx e che, invitate in New Jersey, mi hanno detto “Bella questa zona, sembra sicura, qui potrei lasciare i miei figli andare fuori a giocare senza problemi”. A quel punto io ingenuamente ho disquisito sul fatto che in realtà le strade sono abbastanza trafficate quindi la sicurezza è relativa. Vengo però subito zittito da un “sì, ci sarà pure il traffico, ma almeno non c’è il rischio che gli sparino…”. Io non avevo neanche lontanamente pensato ad una cosa del genere, ma per certe persone questa è quasi la normalità, cioè il dover guardare un’app sullo smartphone per assicurarsi che non ci siano sparatorie nei dintorni prima di uscire. Da non credere…

Caspita… ma è facile creare relazioni tra persone?

Creare relazioni con le persone qui non è per nulla semplice perché gli americani sono abituati a vivere molto in solitudine. Una delle differenze più evidenti che ho trovato con l’Italia è che da noi si coltivano rapporti fin da bambini e spesso rimangono legami stretti con le stesse persone per tutta la vita. Io ad esempio ancora oggi ho lo stesso gruppo di amici che avevo sin dalle scuole elementari. La vita americana invece è molto più dispersiva e spesso le amicizie si perdono lungo il percorso scolastico, probabilmente anche a causa delle grandi distanze che ci sono. La maggior parte delle mie amicizie più strette qui sono quindi italiane, ma ho anche un ottimo gruppo di amici americani con cui, in tempi non COVID19, mi ritrovavo a giocare a basket due o tre volte a settimana. Sono convinto che lo sport sia il modo principe per creare rapporti e stringere amicizie e questa situazione me lo ha dimostrato ancora una volta.

Come hai vissuto il coronavirus da lontano e poi il suo progressivo avvicinamento?

Sicuramente l’avvicinamento del COVID19 lo ho vissuto prima in maniera preoccupante per la mia famiglia in Italia e poi con un po’ di ansia anche per me, in quanto vedevo il disastro che il virus stava facendo in Italia e allo stesso tempo vedevo le autorità americane paragonare il virus ad una semplice influenza. Inizialmente ero veramente infastidito, per non dire arrabbiato, nel non vedere alcuna reazione, ma nel giro di una decina di giorni anche l’America si è resa conto della pericolosità della situazione e ora sta cercando di correre ai ripari il più velocemente possibile. A mio modo di vedere avrebbero dovuto muoversi molto prima, visto anche il vantaggio enorme nel poter vedere cosa stava accadendo in Italia ed Europa. Ora anche qui, come successo nella maggior parte degli altri Paesi, ci ritroviamo a rincorrere questo virus.

E adesso come va?

Ora diciamo che va così così… I numeri non sono certo confortanti visto che stiamo per superare i 200mila contagi e più della metà di questi si trovano tra lo stato di New York e il New Jersey. L’unica cosa che mi conforta è vedere la rapidità con cui si stanno prendendo le contro misure. La protezione civile locale sta lavorando giorno e notte per aggiungere più di 150mila posti letto solamente tra New York ed il New Jersey per gestire il picco previsto in una decina di giorni. Io al momento sto cercando di lavorare il più possibile da casa, in modo da ridurre al minimo i contatti e preservare la mia salute e quella degli altri. Non è una situazione semplice, soprattutto vivendo da solo, ma fortunatamente il mondo digitale al giorno d’oggi aiuta a ridurre le distanze e sono sicuro questo brutto periodo passerà presto.

Marcello, per concludere… meglio New York o meglio Sona?

Difficile fare paragoni tra due mondi che sembrano pianeti differenti. Io sono nato e cresciuto tra Sona e il Lago di Garda e penso mi mancherà sempre un po’ la vita in pura periferia, però anche il vivere a due passi da New York ha un enorme fascino. La città regala sempre emozioni e ti offre la possibilità di incontrare persone diverse ogni giorno, probabilmente persone che difficilmente si incontreranno nuovamente in futuro. Questo è esattamente l’opposto di un paesino nel quale tutti conoscono tutti. Da Italiano, vivere all’estero, e nel mio caso a New York, risveglia ogni giorno lo spirito di avventura. Le sfide giornaliere mantengono alti gli stimoli giorno dopo giorno e fanno sì che il tempo voli senza neanche accorgersene.

Grazie Marcello ed arrivederci a presto a San Giorgio in Salici… non appena il Coronavirus allenterà la presa.

