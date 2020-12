Il dato Covid di venerdì 4 dicembre per il Comune di Sona riporta che i ricoverati in ospedale sono 3 come ormai da una settimana. Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Sulla base degli ultimi dati a nostra disposizione l’attuale incidenza dei ricoveri in ospedale è pari al 3,90% del cumulato dei nuovi casi positivi registrati a Sona nelle quattro settimane precedenti. Tale rapporto è in linea rispetto agli ultimi dati della media nazionale, pari al 3,89% in tendenziale calo rispetto ai mesi scorsi.

Il saldo dei positivi a Sona registra oggi 178 casi complessivi, ieri erano a 138. Ricordiamo che a Sona i residenti sono 17.719. Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti.

Va segnalato che l’incremento di casi positivi particolarmente marcato è dovuto per la parte principale a casi riscontrati negli ultimi giorni dai medici di base tramite tampone rapido, che sono stati acquisiti soltanto oggi nella piattaforma delle sorveglianze, non sono pertanto casi dell’ultimo giorno.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti. Anche qui va segnalato che l’incremento di casi positivi particolarmente marcato è dovuto per la parte principale a casi riscontrati negli ultimi giorni dai medici di base tramite tampone rapido, che sono stati acquisiti soltanto oggi nella piattaforma delle sorveglianze, non sono pertanto casi dell’ultimo giorno.

A Bussolengo i ricoverati in ospedale sono 15 come ieri. Gli attualmente positivi sono 224, ieri erano 201.

i ricoverati in ospedale sono 15 come ieri. Gli attualmente positivi sono 224, ieri erano 201. A Castelnuovo del Garda i ricoverati in ospedale sono 6 come ieri. Gli attualmente positivi sono 133, ieri erano 100.

i ricoverati in ospedale sono 6 come ieri. Gli attualmente positivi sono 133, ieri erano 100. A Pescantina i ricoverati in ospedale sono 12 come ieri. Gli attualmente positivi sono 161, ieri erano 123.

i ricoverati in ospedale sono 12 come ieri. Gli attualmente positivi sono 161, ieri erano 123. A Sommacampagna i ricoverati in ospedale sono 7 come ieri. Gli attualmente positivi sono 174, ieri erano 148.

i ricoverati in ospedale sono 7 come ieri. Gli attualmente positivi sono 174, ieri erano 148. A Valeggio sul Mincio i ricoverati in ospedale sono 4 come ieri. Gli attualmente positivi sono 150, ieri erano 105.

i ricoverati in ospedale sono 4 come ieri. Gli attualmente positivi sono 150, ieri erano 105. A Verona città i ricoverati in ospedale sono 102, ieri erano 91. Gli attualmente positivi sono 2.559, ieri erano 2.059.

Nel veronese sono 476 i nuovi casi di positività registrati da ieri secondo il bollettino regionale. Il numero degli attualmente positivo è di 13.457 (335 in più rispetto a ieri). Sul fronte degli accessi negli ospedali si registra un ricoverato in meno in area non critica (550 in totale) e un ricoverato in più in terapia intensiva. In Veneto sono quasi 50mila i tamponi, tra rapidi e molecolari, eseguiti nelle ultime 24 ore. I contagiati da inizio pandemia sono 158.198 e 3.708 i nuovi positivi. 3.041 i ricoverati, 27 in meno di ieri, le terapie intensive sono 337. I decessi sono 4.065, vale a dire 83 in più rispetto ieri e i dimessi sono 120 in più rispetto a ieri.

