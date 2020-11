Il dato Covid di venerdì 27 novembre per il Comune di Sona riporta che i ricoverati in ospedale sono 6 come ieri. Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. Il dato ospedaliero è quello fondamentale da tenere monitorato in questa fase.

Sulla base degli ultimi dati a nostra disposizione l’attuale incidenza dei ricoveri in ospedale è pari al 4,48% del cumulato dei nuovi casi positivi registrati a Sona nelle quattro settimane precedenti. Tale rapporto è in linea rispetto agli ultimi dati della media nazionale, in tendenziale calo rispetto alle settimane scorse.

Nel giorno in cui il Veneto viene confermato in zona gialla, il saldo dei positivi a Sona indica oggi 193 casi complessivi, ieri eravamo a 197. Ricordiamo che a Sona i residenti sono 17.719. Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo i ricoverati in ospedale sono 12, ieri erano 13. Gli attualmente positivi sono 230, ieri erano 239.

A Castelnuovo del Garda i ricoverati in ospedale sono 7, ieri erano 8. Gli attualmente positivi sono 162, ieri erano 172.

A Pescantina i ricoverati in ospedale sono 8 come ieri. Gli attualmente positivi sono 156, ieri erano 165.

A Sommacampagna i ricoverati in ospedale sono 9, ieri erano 10. Gli attualmente positivi sono 184, ieri erano 195.

A Valeggio sul Mincio i ricoverati in ospedale sono 11, ieri erano 12. Gli attualmente positivi sono 145, ieri erano 147.

A Verona città i ricoverati in ospedale sono 113, ieri erano 106. Gli attualmente positivi sono 2.255, ieri erano 2.262.

Da domani entra in vigore in Veneto la nuova ordinanza del Presidente Zaia, che prevede soprattutto l’apertura al sabato di tutti i negozi, tranne quelli posizionati nei centri commerciali.

