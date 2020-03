Coronavirus a Sona, una lettera dal Direttivo del SOS ai cittadini: “Il vostro aiuto e il vostro affetto sono straordinari”

Riceviamo e pubblichiamo una lettera inviata al Direttore del Baco dal Presidente Pierluigi Briggi e dal Direttivo del SOS di Sona.

Egr. Direttore Mario Salvetti,

Stiamo vivendo un periodo storico che non ha precedenti nella recente storia dell’umanità. La pandemia del Coronavirus sta picchiando duro sulle nostre amministrazioni pubbliche, sulle nostre strutture assistenziali, sulle nostre Comunità. E’, oltre che un attacco alla salute pubblica, una battaglia silente che va a minare la sicurezza, la fiducia e il senso del vivere comune della nostra Società.

Ma abbiamo la fortuna di vivere in un Paese che sta dando, in questo momento di difficoltà, una risposta straordinaria che non ha eguali dai tempi delle guerre mondiali. Istituzioni, enti pubblici e privati, imprese, associazioni, cittadini stanno camminando mano nella mano su questo percorso irto di ostacoli. E tutto ciò è semplicemente straordinario!

S.O.S. Sona è in prima fila nell’emergenza. I nostri volontari, con grande spirito di abnegazione e sacrificio, non stanno lesinando partecipazione ed impegno nelle attività quotidiane di nostra competenza. Ci riferiamo in particolare al Soccorso Sanitario e alla Protezione Civile. Non le nascondiamo che sono momenti di grande tensione perché oltre a vivere la difficoltà del mantenere attivo ed efficiente il servizio viviamo anche le paure dell’essere esposti, come operatori, al rischio del contagio. Temiamo anche noi per la nostra salute e per quella dei nostri cari. Ma non vogliamo che vengano scomodate per noi definizioni roboanti: non siamo eroi e non vogliamo essere etichettati per tali. Ci piace di più essere considerati come dei normali cittadini che dedicano un po’ del loro tempo al servizio della comunità. Siamo in questo in buona compagnia, l’Italia è il paese più ricco al mondo di volontariato. Sona è un Comune con una consistente rappresentanza.

Siamo nati esattamente 30 fa anni nella Comunità di Sona. Il destino ci ha portato a radicarci in questo territorio, avremmo potuto stabilirci in altre comunità. Ma la parola Sona, che è presente anche nella nostra denominazione, è diventato un nostro tratto distintivo. Così come il sentimento di radicamento che sentiamo forte dentro.

In questi giorni così difficili e pesanti siamo stati letteralmente travolti da un affetto e da una voglia di farci sentire partecipazione e calore che ci ha tolto il fiato. Tanti concittadini, saputa della nostra difficoltà a reperire presidi di Protezione Individuale, si stanno precipitando a portarci quello che hanno disponibile in casa. Muratori, carpentieri, falegnami, idraulici, farmacisti, medici e persone comuni ci stanno dando una mano insostituibile nel gestire l’emergenza mettendo mano alle loro dotazioni. Sono al nostro fianco!

Stanno arrivando anche erogazioni in denaro che danno ossigeno alle nostre casse alle prese con l’acquisto di presidi di protezione a costi, purtroppo, maggiorati dalla situazione contingente.

Forse raccogliamo quello che abbiamo seminato in tutti questi anni. Forse stiamo di nuovo seminando, ma con una consapevolezza e una partecipazione diverse. Forse stiamo creando le basi della solidarietà diffusa come nuovo valore Universale, che ci preparerà il terreno della ripartenza del dopo Coronavirus. Noi ci crediamo!

Confidiamo nella possibilità che Il Baco da Seta possa pubblicare questa nostra lettera perché con essa vogliamo rivolgerci ai nostri concittadini della comunità di Sona e a quelli di tutte le altre comunità a noi vicine per dire loro: avete, ora più che mai, un posto speciale nei nostri affetti. Ci avete commosso e ci state facendo sentire parte di qualcosa di straordinario. Siete la nostra forza! Mille, centomila volte grazie!

Un abbraccio a tutti voi dai volontari del SOS SONA!

Il Consiglio Direttivo

Pierluigi Briggi

Alfredo Cottini

Giordano Cordioli

Margherita Marchiotto

Aurora Pernigotti

Enrico Montresor

Paolo Trazzi

Luca Fazio

Michele Dalla Rosa

Giovanni Zandonà