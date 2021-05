Coronavirus a Sona. Tra riaperture e i primi effetti delle vaccinazioni

“A che punto è la notte?”. Il Macbeth di Shakespeare è una tragedia intrisa di ambizione e potere, in cui l’oscurità sembra essere perenne. La luce, benché presente in pochi momenti, è sempre sbiadita e offuscata. Immersi in questo spazio, cerchiamo di fare luce sullo scenario contemporaneo, tra speranze e rischi all’orizzonte.

Dopo quattro mesi di campagna vaccinale, nonostante una partenza a rilento e con qualche incidente di percorso, oggi le somministrazioni dei vaccini viaggiano a spron battuto. Qualche aggiustamento delle prospettive sta avvenendo: le dosi totali somministrate hanno superato i 21 milioni e il target delle 500 mila dosi giornaliere è stato toccato il 29 aprile. Ciò dimostra che l’obiettivo dei 500 mila vaccini giornalieri è fattibile e a portata di mano. Il superamento della soglia prefissata è avvenuta grazie alla buona performance di Lombardia, Piemonte e Veneto (48.717 a fronte di un obiettivo regionale di 40mila). Il piano del generale Figliuolo marcia, la campagna vaccinale ha un suo ritmo e non mancano le speranze di arrivare a una situazione sicura e promettente entro l’autunno.

Nel contempo a partire da lunedì 26 aprile, dopo 14 mesi di pandemia, due governi e una serie di lockdown di (in)dubbia efficacia (si potrebbero aprire capitoli sul “coprifuoco” o sulla scelta di tenere aperte le chiese e chiusi i teatri e i cinema, aperti i centri commerciali con la sponsorizzazione del cashback e chiuse le scuole), l’Italia ha riaperto. Non è un “liberi tutti” (e non deve essere interpretato come tale), ma un progressivo allentamento dei divieti precedenti, un graduale (e prudente) ritorno alla normalità.

Come abbiamo scritto sulle colonne del nostro sito, a differenza dei colori arancione e rosso alle Regioni, il giallo non garantisce un contenimento o discesa dei contagi, ma una crescita moderata del numero dei positivi. E a una graduale crescita dei positivi corrisponde una altrettanto moderata crescita dei ricoveri, cui, a sua volta, è associato un incremento del numero dei morti. È l’andamento naturale del Coronavirus, che si muove grazie ai nostri spostamenti e sotto il rumore del dibattito (politico) tra coprifuochisti e anti-coprifuochisti, tra i politici e gli onnipresenti virologi.

Il tema è: di quanto le aperture incideranno sui nuovi contagi e, di conseguenza, sui dati clinici?

Sono i dati clinici, infatti, quelli da tenere sotto osservazione: secondo gli ultimi numeri dell’Istituto Superiore di Sanità, la quota di positivi asintomatici, paucisintomatici e con sintomi lievi raggiunge il 95% dei casi; solo il 4,3% presenta sintomi severi e lo 0,7% un quadro clinico critico. Gli ospedalizzati odierni sono, pertanto, il 5% complessivo dell’ammontare dei positivi dell’ultimo mese (da quanto viene contratta la malattia al l’ultimo giorno di ricovero trascorrono in media circa tre-quattro settimane, un periodo generalmente condiviso dalla comunità scientifica). Uscendo dalla dimensione numerica e statistica e calandoci nella realtà del nostro territorio, gli attuali 5 ricoveri non si discostano di molto dalle statistiche, dato che rappresentano il 7,4% dei 67 positivi residenti nel Comune di Sona.

Ricordiamo che la presenza di un paziente Covid in una terapia intensiva (il reparto medico conta in media tra i cinque e i sei posti) blocca di fatto gli altri disponibili affinché si eviti il rischio di trasmissione della malattia. Pertanto, nel momento in cui non è più possibile effettuare una separazione rigida tra pazienti Covid e no-Covid (come i pazienti ricoverati per infarto, ictus o incidente stradale), la saturazione negli ospedali rischia di crescere alquanto celermente. La media nazionale della saturazione delle terapie intensive è al 27,5%, a ridosso della soglia critica del 30%, oltre la quale diminuisce l’assistenza degli altri pazienti ricoverati. Ai primi posti vi sono Toscana (40,2%), Lombardia (37,8%) e Puglia (35,5%); Veneto (15,1%), Basilicata (8%) e Provincia autonoma di Bolzano (5%) sono agli ultimi posti.

Allo scenario attuale si aggiunge l’effetto delle vaccinazioni che, al di là delle percentuali di efficacia e del rapporto rischi-benefici dimostrato in vari studi clinici, sta registrando i primi effetti anche in Italia.

Il primo effetto osservabile è la protezione nei confronti degli operatori sanitari, la cui situazione dei contagi è ai livelli più bassi da metà ottobre. Nel mese di marzo il livello dei decessi degli operatori sanitari positivi al Covid-19 si è più che dimezzato rispetto al mese precedente, rispetto al +20% registrato per il resto della popolazione non vaccinata. A fine marzo, infatti, più del 90% del personale sanitario aveva almeno ricevuto la prima dose, circa il 75% entrambe le dosi necessarie.

Una situazione analoga si sta verificando per le fasce più deboli della popolazione. Sappiamo che il virus colpisce maggiormente gli anziani e i soggetti con diverse patologie: da inizio epidemia la letalità è inesorabile verso un ultraottantenne su due, l’85,6% dei morti aveva oltre 70 anni. Ma la copertura vaccinale sta dando qualche segnale di speranza: la copertura vaccinale degli ultraottantenni ha superato in Italia l’87,6% (in Veneto oltre il 96%); il numero dei contagi per queste fasce d’età sta gradualmente calando.

Un numero di contagi sempre più basso delle fasce deboli si traduce inevitabilmente in un minor numero di ricoveri e di morti. Il grafico sottostante è indicativo in questo senso: da circa metà gennaio, grazie alle settimane di zona rossa durante le festività natalizie (e a due settimane dall’inizio della campagna di vaccinazione), l’andamento del numero dei ricoveri ospedalieri (valori a sinistra) si distacca dal numero dei decessi (valori a destra) per Covid, dopo aver avuto da inizio epidemia un andamento pressoché identico.

Da inizio febbraio e nei due mesi seguenti, pur osservando un significativo incremento dei ricoveri del 45%, il numero di decessi non è stato oggetto di brusche o pari impennate, ma rimane sostanzialmente invariato (+2,8%). Un’ulteriore conferma di una letalità percettibilmente più bassa è contenuta nel grafico sottostante: secondo i dati dell’ISS basati sulle cartelle cliniche di pazienti deceduti (95,6% al di sopra dei 60 anni), i tempi mediani tra la data dell’insorgenza dei sintomi e la data del decesso è pari a 13 giorni, di cui 8 trascorsi in ospedale. Bene, rapportando il numero dei morti giornalieri sul cumulato dei nuovi positivi negli otto giorni precedenti, l’incidenza del numero dei decessi sul totale dei positivi è su un altro livello: se fino a metà febbraio i decessi incidevano intorno al 40% dei ricoveri, da metà febbraio a oggi questo rapporto si è quasi dimezzato.

Le recenti aperture hanno provocato un monito persistente da parte dei virologi e un’alzata di scudi da parte del CNR, il Comitato Nazionale delle Ricerche, che prevede lo sviluppo di una nuova ondata con un picco di contagi tra giugno e luglio. D’altro canto non si può ignorare il bivio a cui il nostro Paese è arrivato: o procedere con le riaperture (secondo un rischio calcolato) o una crisi drastica e strutturale. Una crisi costituita dalla combinazione della componente sia economica sia sociale: la tenuta del Paese sotto questi profili è, infatti, allo stremo per moltissime categorie e molto vicina a un “pericolo calcolato” effettivo e concreto.

Il rischio (che, a questo punto, è anche una speranza) nelle prossime settimane è di ritrovarci in una situazione simile a quella degli Stati Uniti, dove mitigazioni non così ferree hanno di fatto stabilizzato la circolazione del virus sotto livelli controllabili, nonostante il massiccio numero di vaccinazioni giornaliere non abbia avuto il pieno effetto, perché non abbinato a restrizioni efficaci. Scenario, invece, avvenuto in Gran Bretagna e Israele, dove la campagna vaccinale è stata accompagnata da una lunga e poco flessibile chiusura economica e sociale (lockdown è, lo ripetiamo, un inglesismo sinistro), in grado di abbattere più rapidamente la diffusione dei contagi e, di conseguenza, le curve dei ricoveri e dei decessi.

Le prossime quattro settimane saranno decisive per cogliere gli effetti delle recenti riaperture, dell’andamento dell’epidemia e dell’effetto delle vaccinazioni. Se la crescita (dei ricoveri) rimarrà entro livelli accettabili, sarà anche grazie al comportamento responsabile della cittadinanza.

Per ulteriori informazioni medico sanitarie vi rimandiamo a questa pagina di Lab24 del Sole 24 Ore, una raccolta interessantissima delle risposte alle domande più comuni sul Coronavirus, tra cui: il vaccino resiste contro le varianti? Ci si può riammalare? Perché si perdono gusto e olfatto? Le risposte sono in continuo aggiornamento e argomentate dai link delle principali pubblicazioni.