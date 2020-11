Coronavirus: a Sona: scendiamo a 71 positivi, due meno di ieri. Cinque sono in ospedale

Il dato Covid odierno per il Comune di Sona, che forniamo in collaborazione con il Sindaco Mazzi, riporta che il saldo dei positivi scende a 71, ieri eravamo a 73. Ricordiamo che a Sona i residenti sono 17.706. Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti.

Di questi 71 positivi cinque sono ricoverati in ospedale, gli altri 66 sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Da due giorni un’importante novità riguarda il conteggio del saldo dei positivi, dato che si tiene conto delle nuove linee guida indicate nella Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020: l’isolamento per i positivi asintomatici scende a dieci giorni dalla comparsa della positività se accompagnato da un tampone con esito negativo. Non è più necessario, pertanto, il doppio tampone negativo, eseguito a distanza di 24 ore. Qualora vi sia riscontro di positività al test sia al decimo sia al 17esimo giorno, l’isolamento del soggetto asintomatico si interrompe comunque al 21esimo giorno.

D’altro canto, i positivi sintomatici possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno dieci giorni e tampone molecolare negativo eseguito obbligatoriamente dopo tre giorni senza sintomi.

Analizzando i numeri dei Comuni confinanti, vediamo che a Bussolengo attualmente i positivi sono 68 (ieri erano 66), a Sommacampagna sono 96 (ieri erano 80), a Castelnuovo del Garda sono 25 (ieri erano 24) e a Verona città sono 847 (ieri erano 810).

Al fine di contestualizzare i dati nazionali con le diverse realtà regionali, forniamo un riepilogo dei dati clinici Regione per Regione con gli ultimi dati in nostro possesso. Una percentuale di saturazione delle terapie intorno al 30% è un indicatore di sicurezza oltre il quale scatta la soglia di emergenza. Come abbiamo già evidenziato in un precedente articolo, i casi ospedalizzati rappresentano il cumulato dei nuovi casi positivi registrati nelle quattro settimane precedenti. Da settembre a oggi gli attuali ricoverati in ospedale a livello nazionale rientrano nell’intervallo 6-8% del totale dei nuovi positivi registrati nel mese precedente, di cui lo 0,6% in terapia intensiva.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.