Coronavirus: a Sona: saliamo a 81 positivi, due più di ieri. I ricoverati in ospedale sono nove

Il dato Covid odierno di mercoledì 4 novembre per il Comune di Sona, che forniamo in collaborazione con il Sindaco Mazzi, riporta che il saldo dei positivi sale a 81, ieri eravamo a 78. Ricordiamo che a Sona i residenti sono 17.706. Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti.

Di questi 81 positivi, 9 sono ricoverati in ospedale, gli altri 72 sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Da qualche giorno la novità riguarda il conteggio del saldo dei positivi, dato che si tiene conto delle nuove linee guida indicate nella Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020: l’isolamento per i positivi asintomatici scende a dieci giorni dalla comparsa della positività se accompagnato da un tampone con esito negativo. Non è più necessario, pertanto, il doppio tampone negativo, eseguito a distanza di 24 ore. Qualora vi sia riscontro di positività al test sia al decimo sia al 17esimo giorno, l’isolamento del soggetto asintomatico si interrompe comunque al 21esimo giorno.

D’altro canto, i positivi sintomatici possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno dieci giorni e tampone molecolare negativo eseguito obbligatoriamente dopo tre giorni senza sintomi.

Analizzando i numeri dei Comuni confinanti, vediamo che a Bussolengo attualmente i positivi sono 82 (ieri erano 74) dei quali 2 in ospedale, a Sommacampagna sono 102 come ieri, dei quali 9 in ospedale, a Castelnuovo del Garda sono 30 (ieri erano 23) dei quali 3 ricoverati e a Verona città sono 885 (ieri erano 877) dei quali 62 ricoverati.

