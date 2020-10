Coronavirus: a Sona: Saliamo a 60 positivi, il numero massimo raggiunto la scorsa primavera

Il dato Covid odierno per il Comune di Sona, che forniamo in collaborazione con il Sindaco Mazzi, riporta che i positivi salgono a 60, ieri erano 52, ben otto in più. Ricordiamo che a Sona i residenti sono 17.706. Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti.

Arrivando a 60 positivi uguagliamo il numero massimo di positivi in contemporanea a Sona, che avevamo toccato sabato 11 aprile, vigilia di Pasqua.

Di questi 60 positivi solo uno è ricoverato in ospedale, gli altri 59 sono in quarantena presso il proprio domicilio. .

Analizzando i numeri dei Comuni confinanti, vediamo che a Bussolengo attualmente i positivi sono 61 (ieri erano 58), a Sommacampagna sono 59 (ieri erano 55), a Castelnuovo del Garda sono 15 come ieri e a Verona città sono 675 (ieri erano 614).

Lunedì 26 ottobre entrano in vigore le nuove regole previste dal DPCM firmato oggi domenica 25 ottobre del Presidente del Consiglio Conte, che prevedono tra le altre cose la chiusura di bar e ristoranti alle 18, salva sempre la possibilità di consegna a domicilio e di asporto fino alle 24.

