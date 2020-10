Coronavirus: a Sona saliamo a 32 positivi. Attualmente nel veronese i positivi sono 1.611, di cui 91 ricoverati

Il dato Covid odierno per il Comune di Sona riporta che i positivi salgono a 32, tre più di ieri, giorno nel quale avevamo toccato i 31 positivi. Ricordiamo che a Sona i residenti sono 17.706.

Va sempre considerato il fatto il fatto che il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti.

Analizzando i numeri dei Comuni confinanti, vediamo che a Bussolengo attualmente i positivi sono 39 (ieri erano 38), a Sommacampagna sono 20 (ieri erano 16), a Castelnuovo del Garda sono 8 come ieri e a Verona città sono 364 (ieri erano 330).

Attualmente nel veronese i positivi sono 1.611 (+ 141, rispetto a ieri), di cui 91 ricoverati (+ 10 rispetto ad ieri), di cui 12 in Area Critica (+ 1 rispetto ad ieri). Non si registrano nuovi deceduti né ripositivizzati.

Da oggi anche a Sona entrano in vigore le regole del nuovo DPCM, firmato ieri sera dal Presidente Conte, che tra le altre cose prevedono che bar e ristorante possono aprire dalle ore 5 sino alle ore 24 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18 in assenza di consumo al tavolo e che l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.