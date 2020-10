Coronavirus a Sona: saliamo a 15 positivi. A breve il nuovo DPCM prevederà l’obbligo delle mascherine anche all’aperto

Cresce ancora, anche se in maniera contenuta, il numero dei positivi nel Comune di Sona. Negli ultimi quindici giorni il numero sta salendo e oggi arriviamo ad avere 15 positivi, uno in più rispetto a tre giorni fa.

Analizzando i numeri dei Comuni confinanti, vediamo che a Bussolengo attualmente i positivi sono 10, a Sommacampagna sono 4, a Castelnuovo del Garda vi è un solo caso e a Verona città sono 214.

Tra oggi e domani il Governo dovrebbe varare il nuovo DPCM che prorogherà lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021. Nel Decreto saranno previste nuove misure, tra le quali l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto su tutto il territorio nazionale. Si potrà evitare di indossarle in auto, sullo scooter o in bici e si sta in un posto dove non c’è pericolo di incontrare altre persone. Ma per il resto, niente deroghe. Proprio come accade nei luoghi chiusi o quando non è possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro.

