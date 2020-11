Il dato Covid odierno di sabato 7 novembre per il Comune di Sona riporta che il saldo dei positivi sale a 146, ieri eravamo a 114, 32 più di ieri. Ricordiamo che a Sona i residenti sono 17.706. Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti.

Di questi 146 positivi, 6 sono ricoverati in ospedale, gli altri 140 sono in isolamento presso il proprio domicilio. Purtroppo ieri abbiamo registrato anche il primo deceduto a Sona della seconda ondata. Nella prima fase i deceduti nel nostro Comune erano stati 10.

L’attuale incidenza dei ricoveri in ospedale è pari al 6,06% del cumulato dei nuovi casi positivi registrati a Sona nelle quattro settimane precedenti. Tale rapporto è appena al di sopra della media nazionale, oggi pari al 5,25%.

Nell’intervista del sabato a Federica Valbusa del Baco sulla pandemia a Sona, il Sindaco Mazzi ha oggi ricordato che “è fondamentale che le norme vengano applicate nel migliore dei modi, affinché si rimanga nella zona gialla. Vedo che molti non accettano i condizionamenti che vengono imposti dal Governo, ma se non ci sono una responsabilità diffusa e una collaborazione fra tutti rischiamo di finire come la Lombardia, con la chiusura della maggior parte delle attività economiche. Io chiedo quindi ai cittadini di impegnarsi a rispettare le regole, per mantenere una situazione che oggi, pur nella difficoltà, è più favorevole che in altre zone d’Italia”.

Analizzando i numeri dei Comuni limitrofi, vediamo che a Bussolengo attualmente i positivi sono 150 (ieri erano 114) dei quali 8 in ospedale, a Sommacampagna sono 162 (ieri erano 126) dei quali 11 in ospedale, a Castelnuovo del Garda sono 68 (ieri erano 46) dei quali 3 ricoverati e a Verona città sono 1.467 (ieri erano 1.261) dei quali 71 ricoverati.

Per avere un’interpretazione più approfondita dei dati di questi giorni consigliamo la lettura dell’analisi che abbiamo pubblicato questa mattina.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.