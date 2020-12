Il dato Covid di domenica 5 dicembre per il Comune di Sona riporta che i ricoverati in ospedale rimangono 3, come da una settimana. Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Sulla base degli ultimi dati a nostra disposizione l’attuale incidenza dei ricoveri in ospedale è pari al 3,66% del cumulato dei nuovi casi positivi registrati a Sona nelle quattro settimane precedenti. Tale rapporto è in linea rispetto agli ultimi dati della media nazionale, pari al 3,84% in tendenziale calo rispetto ai mesi scorsi.

Nei giorni in cui entrano in vigore le regole del nuovo Dpcm, che valgono fino al 15 gennaio, il saldo dei positivi a Sona registra oggi 172 casi complessivi, ieri erano a 180. Ricordiamo che a Sona i residenti sono 17.719. Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti.

Al fine di correggere fattori di disturbo o inesattezze (nel fine settimana vengono effettuati meno test, gli esiti dei tamponi rapidi non viene comunicato con puntualità) graficamente ricorriamo alla media mobile su base settimanale, uno strumento per analizzare le serie storiche.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo i ricoverati in ospedale sono 15 come ieri. Gli attualmente positivi sono 213, ieri erano 214.

i ricoverati in ospedale sono 15 come ieri. Gli attualmente positivi sono 213, ieri erano 214. A Castelnuovo del Garda i ricoverati in ospedale sono 5 come ieri. Gli attualmente positivi sono 135, ieri erano 140.

i ricoverati in ospedale sono 5 come ieri. Gli attualmente positivi sono 135, ieri erano 140. A Pescantina i ricoverati in ospedale sono 15, ieri erano 13. Gli attualmente positivi sono 175, ieri erano 158.

i ricoverati in ospedale sono 15, ieri erano 13. Gli attualmente positivi sono 175, ieri erano 158. A Sommacampagna i ricoverati in ospedale sono 15, ieri erano 13. Gli attualmente positivi sono 175, ieri erano 173.

i ricoverati in ospedale sono 15, ieri erano 13. Gli attualmente positivi sono 175, ieri erano 173. A Valeggio sul Mincio i ricoverati in ospedale sono 4 come ieri. Gli attualmente positivi sono 144, ieri erano 149.

i ricoverati in ospedale sono 4 come ieri. Gli attualmente positivi sono 144, ieri erano 149. A Verona città i ricoverati in ospedale sono 112, ieri erano 111. Gli attualmente positivi sono 2.461, ieri erano 2.493.

Nel veronese i ricoveri sono 801, 13 in più rispetto a ieri, di cui in area critica 86, invariati. I nuovi casi da ieri sono 546, di cui 70 tra ospiti ed operatori di centri residenziali e 3 operatori ULSS 9. I casi positivi diminuiscono di 249 unità perché i 473 casi nuovi che entrano non compensano i 778 casi per i quali la data fine isolamento è trascorsa.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.