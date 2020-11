Il dato Covid di sabato 28 novembre per il Comune di Sona riporta che i ricoverati in ospedale scende a 3, ieri erano 6. Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nei giorni in cui il Veneto viene confermato in zona gialla, il saldo dei positivi a Sona scende di 13, oggi i casi complessivi sono 180, ieri eravamo a 193. Ricordiamo che a Sona i residenti sono 17.719. Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo i ricoverati in ospedale sono 15, ieri erano 12. Gli attualmente positivi sono 211, ieri erano 230.

A Castelnuovo del Garda i ricoverati in ospedale sono 7 come ieri. Gli attualmente positivi sono 153, ieri erano 162.

A Pescantina i ricoverati in ospedale sono 9, ieri erano 8. Gli attualmente positivi sono 145, ieri erano 156.

A Sommacampagna i ricoverati in ospedale sono 8, ieri erano 9. Gli attualmente positivi sono 178, ieri erano 184.

A Valeggio sul Mincio i ricoverati in ospedale sono 10, ieri erano 11. Gli attualmente positivi sono 147, ieri erano 145.

A Verona città i ricoverati in ospedale sono 105, ieri erano 113. Gli attualmente positivi sono 2.200, ieri erano 2.255.

Nel veronese da ieri pomeriggio sono stati registrati 587 nuovi casi e otto morti. Tredici i ricoveri in più in area non critica (540), e due in più in terapie intensive (74). Sono in tutto 10.479 i negativizzati, cioè 290 in più. Nel Veneto si sono registrati 1.946 nuovi casi positivi, 140.972 in totale

Da oggi è entrata in vigore in Veneto la nuova ordinanza del Presidente Zaia, che prevede soprattutto l’apertura al sabato di tutti i negozi, tranne quelli posizionati nei centri commerciali.

