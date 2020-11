Il dato Covid di sabato 14 novembre per il Comune di Sona riporta che salgono a 9 i ricoverati in ospedale, dopo che erano rimasti 8 per alcuni giorni. Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. Il dato ospedaliero è sicuramente quello fondamentale da tenere monitorato in questa fase, più di quello dei positivi che, essendo per la maggior parte asintomatici o con sintomi molto lievi, ha un valore relativo.

Sulla base degli ultimi dati a nostra disposizione, l’attuale incidenza dei ricoveri in ospedale è pari al 6,25% del cumulato dei nuovi casi positivi registrati a Sona nelle quattro settimane precedenti. Tale rapporto è di poco superiore alla media nazionale, oggi pari al 4,87%.

Nel giorno in cui il Veneto si conferma in zona gialla, il saldo dei positivi a Sona sale a 182, ieri eravamo a 168. Ricordiamo che a Sona i residenti sono 17.706. Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti.

Analizziamo i numeri dei Comuni limitrofi:

A Bussolengo i ricoverati in ospedale rimangono 11. Gli attualmente positivi sono 189, ieri erano 175.

i ricoverati in ospedale rimangono 11. Gli attualmente positivi sono 189, ieri erano 175. A Sommacampagna i ricoverati in ospedale sono 14, ieri erano 13. Gli attualmente positivi sono 216, ieri erano 210.

i ricoverati in ospedale sono 14, ieri erano 13. Gli attualmente positivi sono 216, ieri erano 210. A Castelnuovo del Garda i ricoverati in ospedale sono 7, ieri erano 6. Gli attualmente positivi sono 134, ieri erano 121.

i ricoverati in ospedale sono 7, ieri erano 6. Gli attualmente positivi sono 134, ieri erano 121. A Pescantina i ricoverati in ospedale sono 4, ieri erano 3. Gli attualmente positivi sono 135, ieri erano 125.

i ricoverati in ospedale sono 4, ieri erano 3. Gli attualmente positivi sono 135, ieri erano 125. A Verona città i ricoverati in ospedale sono 102, ieri erano 107. Gli attualmente positivi sono 1.849, ieri erano 1.845.

Da oggi è entrata in vigore la nuova ordinanza del Presidente del Veneto Luca Zaia che stabilisce una serie di nuove regole per contenere la pandemia, che sarà in vigore fino al 3 dicembre.

Nella consueta intervista del sabato al Baco, il Sindaco Mazzi oggi ha descritto la situazione della pandemia a Sona, con l’impatto della nuova ordinanza regionale sul nostro territorio.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.