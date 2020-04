Coronavirus a Sona: prende il via il servizio di raccolta rifiuti dedicato a chi risulta soggetto al tampone COVID-19

Il Consiglio di Bacino Verona Nord ha stabilito anche per Sona le modalità di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti provenienti da abitazioni in cui dimorino persone poste in isolamento in quanto positive al tampone per Covid-19, ovvero sottoposti a quarantena obbligatoria.

Il servizio viene attivato su apposita richiesta dei soggetti posti in isolamento in quanto positivi al tampone per Covid-19, o sottoposti a quarantena obbligatoria, e si svolgerà con le seguenti modalità:

Non differenziare più i rifiuti di casa tua. Utilizza due o tre sacchetti, uno dentro l’altro, all’interno del contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata. Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido e indifferenziato) vanno gettati nello stesso contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata. Indossa guanti monouso e chiudi bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani utilizzando i lacci di chiusura o del nastro adesivo. Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la successiva raccolta indifferenziata (due o tre sacchetti uno dentro l’altro). Subito dopo lavati le mani. Gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti di rifiuti. Poni i sacchetti così preparati all’interno del contenitore che ti è stato consegnato. Non è consentito esporre alcun rifiuto fuori dal contenitore, qualora non fosse sufficiente il contenitore in dotazione richiedine un altro. Il contenitore dovrà essere esposto tra le 20 e le 24 della sera antecedente il giorno di raccolta. Al momento della chiamata sarà comunicato il giorno programmato per lo svuoto. Trascorsi 7 giorni dall’avvenuta guarigione o dal termine della quarantena avvisa SER.I.T. al numero verde o alla mail dedicata, per il ritiro dei contenitori e riprendi la raccolta differenziata.

Il gestore del servizio rifiuti provvederà, su espressa richiesta dell’interessato fatta pervenire per telefono al numero 800125850 o mail all’indirizzo emergenzacovid@serit.info su linee dedicate e riservate, alla consegna del Kit per il ritiro dei rifiuti composto da un contenitore carrellato da 240 lt e da alcune confezioni di sacchi.

“Quello che chiediamo a chi si trova in una situazione di positività o quarantena – spiega il Sindaco di Sona Mazzi – è un grande senso di responsabilità nel seguire alla lettera e senza eccezioni queste prescrizioni. Se i rifiuti di queste persone venissero conferiti con il sistema ordinario si rischia di contagiare il personale addetto alla raccolta porta a porta e di aumentare le possibilità di diffusione del coronavirus sul territorio”.

Il contenitore dovrà essere esposto tra le ore 20 e le ore 24 della sera antecedente il giorno di raccolta, giorno che sarà comunicato al momento della chiamata per l’attivazione del servizio, direttamente agli interessati. I rifiuti saranno trasportati e conferiti direttamente presso l’impianto di termovalorizzazione di Schio, senza alcun trattamento preliminare.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione del coronavirus nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.