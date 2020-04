Coronavirus a Sona: nuova ordinanza di Zaia, che anticipa ad oggi alcuni provvedimenti di Conte

A poche ore dal nuovo decreto del Presidente del Consiglio Conte, che indica le misure che interesseranno tutto il territorio nazionale dal prossimo 4 maggio, arriva la nuova ordinanza del Governatore del Veneto Zaia, che di fatto anticipa l’entrata in vigore di alcuni provvedimenti.

Zaia nella conferenza stampa odierna, dopo aver commentato la situazione anche alla luce delle decisioni del Governo, ha infatti annunciato i quattro punti della sua nuova ordinanza, che entra in vigore dalle 18 di oggi 27 aprile anche a Sona.

Il primo punto prevede che dalle 18 di oggi è consentito lo spostamento individuale, per attività motoria e sportiva anche con la bici, in tutto il Comune di residenza, garantendo l’igiene e mantenendo le distanze.

Il secondo punto stabilisce che dalle dalle 6 di domani 28 aprile è consentito raggiungere seconde case o barche fuori dal Comune per lavori di manutenzione.

È concesso quindi – ed è il terzo punto – il car delivery per il take away: si può andare con l’auto a ritirare il cibo.

Quarto e quinto punto confermano che al lavoro è obbligatorio rispettare i protocolli per la sicurezza e l’obbligo dell’utilizzo di guanti (o gel) e mascherine nei contatti con le altre persone.

Sempre più complicato quindi per i cittadini orientarsi in questo sovrapporsi di provvedimenti.

