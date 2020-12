Il dato Covid di mercoledì 9 dicembre per il Comune di Sona riporta che i ricoverati in ospedale rimangono 3, come da due settimane. Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Il saldo dei positivi a Sona registra oggi 167 casi complessivi, ieri erano 171. Quattro in meno. Ricordiamo che a Sona i residenti sono 17.719. Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti.

Al fine di correggere fattori di disturbo o inesattezze (nel fine settimana vengono effettuati meno test, gli esiti dei tamponi rapidi non viene comunicato con puntualità) graficamente ricorriamo alla media mobile su base settimanale, uno strumento per analizzare le serie storiche.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo i ricoverati in ospedale sono 14 come ieri. Gli attualmente positivi sono 195, ieri erano 203.

A Castelnuovo del Garda i ricoverati in ospedale sono 5 come ieri. Gli attualmente positivi sono 126, ieri erano 128.

A Pescantina i ricoverati in ospedale sono 17 come ieri. Gli attualmente positivi sono 178, ieri erano 182.

A Sommacampagna i ricoverati in ospedale sono 7, come ieri. Gli attualmente positivi sono 173, ieri erano 179.

A Valeggio sul Mincio i ricoverati in ospedale sono 5 come ieri. Gli attualmente positivi sono 136, ieri erano 149.

A Verona città i ricoverati in ospedale sono 115 come ieri. Gli attualmente positivi sono 2.569, ieri erano 2.546.

Nel veronese dalle 17 di ieri pomeriggio alle 8 di questa mattina sono 364 i nuovi positivi. Non si registra invece nessun decesso e ben 152 guariti. In leggero calo il numero dei ricoverati: 661 di cui 579 (3 in meno rispetto a ieri) in area non critica e 82 (2 più di ieri) in intensiva. Invariato anche il numero di pazienti negli ospedali di comunità: 78 suddivisi in 7 strutture.

