Coronavirus a Sona: Mercoledì 3 giugno riaprono parchi e parchetti su tutto il territorio

L’ordinanza del Sindaco Mazzi che decretava la chiusura di parchi e parchetti su tutto il territorio di Sona risale a venerdì 13 marzo, quando la quarantena ci stava chiudendo in casa e ci apprestavamo ad affrontare le settimane più difficili della pandemia da coronavirus.

Quei parchetti chiusi in tutte le frazioni hanno rappresentato uno dei segni più forti e simbolici della crisi sanitaria che abbiamo affrontato, e il loro rimanere chiusi anche quando piano piano abbiamo iniziato a riprenderci le nostre vite è stato un motivo di grande fatica, soprattutto per le famiglie con bimbi piccoli e per i ragazzi.

Ora finalmente, a due mesi da quel provvedimento, mercoledì 3 giugno parchi e parchetti riaprono, permettendo a tutti di poterne godere in maniera libera, sempre con l’attenzione di evitare assembramenti e mantenere le distanze.

La richiesta di collaborazione che arriva dal Comune a tutti i cittadini è quella che siano i genitori stessi a dare una mano nel sanificare le giostrine utilizzate dai loro figli dopo l’utilizzo.

Un nuovo, importante, passo avanti nella direzione del pieno ritorno alla normalità.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione del coronavirus nel Comune di Sona sulla sezione speciale del sito del Baco.