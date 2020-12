Il dato Covid di mercoledì 16 dicembre per il Comune di Sona riporta che i ricoverati in ospedale sono 4, ieri erano 3. Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Il saldo dei positivi a Sona registra oggi 230 casi complessivi, ieri erano 208. Ricordiamo che a Sona i residenti sono 17.719. Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti.

Al fine di correggere fattori di disturbo o inesattezze (nel fine settimana vengono effettuati meno test, gli esiti dei tamponi rapidi non viene comunicato con puntualità) graficamente ricorriamo alla media mobile su base settimanale, uno strumento per analizzare le serie storiche.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo i ricoverati in ospedale sono 11 come ieri. Gli attualmente positivi sono 223, ieri erano 229.

A Castelnuovo del Garda i ricoverati in ospedale sono 6, ieri erano 7. Gli attualmente positivi sono 196, ieri erano 170.

A Pescantina i ricoverati in ospedale sono 18, ieri erano 14. Gli attualmente positivi sono 221, ieri erano 217.

A Sommacampagna i ricoverati in ospedale sono 5 come ieri. Gli attualmente positivi sono 209, ieri erano 203.

A Valeggio sul Mincio i ricoverati in ospedale sono 5 come ieri. Gli attualmente positivi sono 168, ieri erano 156.

A Verona città i ricoverati in ospedale sono 119, ieri erano 113. Gli attualmente positivi sono 2.903, ieri erano 2.814.

Nel veronese sono 495 i nuovi casi dalle 17 di ieri pomeriggio alle 8 di questa mattina. Si registrano 6 decessi e un totale di 18.961 persone attualmente positive. Sono 228 i guariti e 610 in area non critica (5 meno di ieri) e 94 (uno meno di ieri) in intensiva.

In Veneto nelle ultime 24ore sono stati 3.817 i nuovi positivi, 77 i morti in più, un ricoverato in meno in terapia intensiva e sei in meno in area non critica.

In Veneto sono rimasti circa 4mila posti letto ancora liberi. “Abbiamo 2727 ricoverati Covid in area non critica, ma 7060 sono i ricoverati ordinari, non Covid: in totale in Veneto abbiamo un totale di ricoverati di 9.787, i posti letto attivi sono 13.820, abbiamo quindi letti liberi per oltre 4.033 posti disponibili”, ha spiegato Zaia nella conferenza stampa di oggi.

