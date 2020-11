Il dato Covid di martedì 17 novembre per il Comune di Sona riporta che salgono a 10 i ricoverati in ospedale, ieri erano 8. Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. Il dato ospedaliero è sicuramente quello fondamentale da tenere monitorato in questa fase, più di quello dei positivi che, essendo per la maggior parte asintomatici o con sintomi molto lievi, ha un valore relativo.

Sulla base degli ultimi dati a nostra disposizione l’attuale incidenza dei ricoveri in ospedale è pari al 5,99% del cumulato dei nuovi casi positivi registrati a Sona nelle quattro settimane precedenti. Tale rapporto è in linea rispetto agli ultimi dati della media nazionale, pari al 4,65%.

Nel giorno in cui in Veneto si contano purtroppo 100 morti in 24 ore ma anche in cui per la prima volta si registra un segno negativo sul fronte dei ricoveri, il saldo dei positivi a Sona sale a 211, ieri eravamo a 194. Ricordiamo che a Sona i residenti sono 17.706. Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti.

Analizziamo i numeri dei Comuni limitrofi:

A Bussolengo i ricoverati in ospedale sono 10, ieri erano 11. Gli attualmente positivi sono 203, ieri erano 199.

i ricoverati in ospedale sono 10, ieri erano 11. Gli attualmente positivi sono 203, ieri erano 199. A Castelnuovo del Garda i ricoverati in ospedale sono 6, ieri erano 7. Gli attualmente positivi sono 150, ieri erano 138.

i ricoverati in ospedale sono 6, ieri erano 7. Gli attualmente positivi sono 150, ieri erano 138. A Pescantina i ricoverati in ospedale sono 3 come ieri. Gli attualmente positivi sono 141, ieri erano 135.

i ricoverati in ospedale sono 3 come ieri. Gli attualmente positivi sono 141, ieri erano 135. A Sommacampagna i ricoverati in ospedale sono 14 come ieri. Gli attualmente positivi sono 209, ieri erano 211.

i ricoverati in ospedale sono 14 come ieri. Gli attualmente positivi sono 209, ieri erano 211. A Valeggio sul Mincio i ricoverati in ospedale sono 9, ieri erano 8. Gli attualmente positivi sono 155, ieri erano 150.

i ricoverati in ospedale sono 9, ieri erano 8. Gli attualmente positivi sono 155, ieri erano 150. A Verona città i ricoverati in ospedale sono 107 come ieri. Gli attualmente positivi sono 2.006, ieri erano 1.966.

Attualmente nel veronese i positivi, senza casi con data fine isolamento passata, sono 8.163 (+121 rispetto al report di ieri) di cui ricoverati 581 (+16 rispetto a ieri) di cui in Terapia Intensiva 70 (-1 rispetto a ieri).

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.