Coronavirus: a Sona: lunedì 9 novembre sono 144 i positivi, due più di ieri. I ricoverati rimangono 8

Il dato Covid odierno di lunedì 9 novembre per il Comune di Sona riporta che il saldo dei positivi sale a 144, ieri eravamo a 142. Ricordiamo che a Sona i residenti sono 17.706. Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti.

Di questi 144 positivi, rimangono 8 i ricoverati in ospedale, gli altri 136 sono in isolamento presso il proprio domicilio. L’attuale incidenza dei ricoveri in ospedale è pari al 6,35% del cumulato dei nuovi casi positivi registrati a Sona nelle quattro settimane precedenti. Tale rapporto è appena al di sopra della media nazionale, oggi pari al 5,15%.

Analizzando i numeri dei Comuni limitrofi, vediamo che a Bussolengo attualmente i positivi sono 159 (ieri erano 154) dei quali 11 ricoverati in ospedale, a Sommacampagna sono 177 (ieri erano 169) dei quali 12 in ospedale, a Castelnuovo del Garda sono 72 (ieri erano 71) dei quali 3 ricoverati, a Pescantina sono 80 (ieri erano 78) dei quali 3 ricoverati e a Verona città sono 1.573 (ieri erano 1.496) dei quali 92 ricoverati.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.