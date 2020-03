Coronavirus a Sona: le mascherine di protezione della Regione prima al personale impegnato nell’emergenza

Ieri il Governatore del Veneto Luca Zaia ha annunciato che a breve inizierà la distribuzione gratuita dei due milioni di mascherine di protezione che “Grafica Veneta” ha donato alla Regione.

Ma con quali modalità verranno effettivamente distribuite?

Le mascherine che perverranno al Comune di Sona dalla regione Veneto – spiega il Sindaco Gianluigi Mazzi -, verranno distribuite secondo le modalità indicate proprio dalla Regione. Per ora le indicazioni pervenute sono di privilegiare tutti gli operatori di Protezione Civile, sanitari e socio-assistenziali impegnati dell’emergenza”.

“Se le mascherine che perverranno saranno sufficienti – prosegue il Sindaco di Sona -, secondo le indicazioni di Zaia la Protezione Civile di Sona provvederà a distribuirle alla popolazione. Per ora non è arrivato nulla, né tantomeno sono arrivate indicazioni per il ritiro in altri siti”.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione del coronavirus nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.