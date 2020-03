Coronavirus a Sona: “La classe 5° B è speciale”. Il racconto in rima che celebra l’amicizia tra compagni di scuola

Recentemente abbiamo pubblicato un articolo in cui invitiamo i nostri lettori a raccontarci come è cambiata la loro vita in quest’ultimo mese di reclusione da coronavirus e a condividere pensieri e riflessioni che mettano in luce un lato positivo o significativo in questo periodo storico assolutamente non semplice.

Pubblichiamo questo bellissimo e breve racconto in rima scritto da una giovanissima ragazza che vuole ricordare l’amicizia tra i compagni della 5B della Scuola Silvio Pellico di Lugagnano (nell’immagine sotto, la lettera arrivata al Baco).

“La classe 5° B è speciale

qui il divertimento lo puoi trovare.

A volte qualcuno fa uno scherzetto

ma si sa che nessuno è perfetto.

Quando giochiamo insieme la felicità è assicurata

e anche se quest’anno non c’era la sfilata

sono sicura che quel giorno

avreste voluto vedere la nostra classe intorno,

se adesso allungate la mano

li sentirete vicini anche da lontano.

E chi lo dice

che se siamo lontani non possiamo essere una classe felice.”

