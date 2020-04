Coronavirus a Sona. #iorestoacasa, ma la cultura non conosce confini: musei e teatri in tour virtuale

Sono passate alcune settimane da quando la nostra vita è cambiata, a causa dell’emergenza sanitaria per il COVID-19.

D’improvviso, ci siamo trovati catapultati in un universo parallelo che tempo fa sarebbe stato difficile anche solo immaginare. Disorientati, cerchiamo di mantenerci informati su una situazione in continua evoluzione che ci ha portato a riconsiderare tutto quel che prima davamo per scontato vivere e sapere.

L’Italia intera è col fiato sospeso, soprattutto la popolazione non impegnata nelle attività essenziali consentite, forzosamente “congelata” in una quotidianità appiattita che ruota come può attorno al perno dello slogan governativo #iorestoacasa, si concentra nel ridisegnare la geometria di abitudini e sicurezze. Si arma di speranza e coraggio, con senso civico fa la sua parte, contando i giorni che mancano alla fine della paura del contagio, alla prossima riscoperta di una normalità auspicabilmente più ricca e nuova.

Il tempo scorre inesorabile come sempre – sembra non avvertire l’angoscia del primo e dell’ultimo pensiero che si affaccia alle menti di tutti appena svegli al mattino, riassumibile nella parola “quarantena”. Si cerca quindi di farlo fruttare al meglio, di non sprecarlo vivendolo in modo pieno e gratificante nonostante le restrizioni.

Come uniti in un unico abbraccio, ciascuno si rende utile. Il messaggio di solidarietà arriva forte e chiaro dal mondo del cinema, della lettura, dell’arte, della musica, dentro e fuori i confini nazionali. Nell’ottica di voler donare fonti e metodi di qualità per intrattenere in trasversale ogni target di pubblico, l’offerta si diversifica e moltiplica: tra siti, portali e canali social, nelle cornici di tour guidati e di riprese in streaming, grazie a internet con pochi clic possiamo cogliere opportunità culturali non da poco, pur senza muoverci.

A VERONA

Biblioteca Capitolare

Museo di Storia Naturale

Musei Civici

IN ITALIA

Museo Egizio – Torino

Galleria degli Uffizi – Firenze

Musei Vaticani – Roma

Piccolo Teatro – Milano

Teatro San Carlo – Napoli

ALL’ESTERO

Louvre – Parigi

British Museum – Londra

Metropolitan Museum – New York

Opera House – Sydney

Teatro Mariinsky – San Pietroburgo

