Coronavirus a Sona: iniziata la distribuzione delle mascherine a San Giorgio in Salici

Come avevamo preannunciato in un articolo di ieri, da questa mattina mercoledì 25 marzo inizia la distribuzione casa per casa delle mascherine inviate dalla Regione Veneto e donate da un imprenditore locale.

Questa mattina i volontari della Protezione Civile hanno iniziato la distribuzione dalla frazione di San Giorgio in Salici. A seguire le mascherine verranno portate a Palazzolo e a Sona. Da domenica prossima sarà la volta di Lugagnano.

Le mascherine saranno consegnate direttamente a casa, nella quantità di due mascherine a famiglia. I volontari, riconoscibili per la divisa della Protezione Civile, suoneranno al campanello e consegneranno ai cittadini presenti le mascherine in condizioni di sicurezza. Chi non sarà in casa al momento della consegna e chi abita fuori dai centri abitati potrà richiedere la consegna delle mascherine in un secondo passaggio, telefonando allo 045 6091290 dalle ore 9 alle 12.30.

Sulle importante attività in corso da parte della Protezione Civile di Sona, tra le quali la fornitura a domicilio di pasti caldi e il servizio di consegna della spesa, potete leggere l’intervista che l’Assessore Dalla Valentina ha rilasciato al Baco in queste ore.

Nella foto alcuni volontari della Protezione Civile ricevono le ultime istruzioni stamattina prima di iniziare la distribuzione.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione del coronavirus nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.