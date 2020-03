Coronavirus a Sona: il Sindaco stabilisce nuove modalità di accesso agli uffici comunali

Nel solco dei provvedimenti finalizzati a limitare al massimo i rischi di contagio da Covid-19, il Sindaco di Sona Gianluigi Mazzi ha emanato un provvedimento per stabilire nuove e diverse modalità di accesso agli uffici comunali.

Per il settore amministrativo, il messo comunale e per il servizio protocollo è previsto un accesso contingentato di una persona per volta previa identificazione e annotazione in lista presso la portineria.

Per il Settore Programmazione finanziaria e Tributi, il Settore Servizi Tecnologici-Ecologia-Strade, il Settore Gestione del Territorio e il Settore lavori pubblici è previsto l’accesso solo previo appuntamento telefonico. Per i Servizi demografici e cimiteriali è previsto l’accesso contingentato con un massimo di 3 persone contemporaneamente previa identificazione.

Per l’anagrafe di Lugagnano è previsto l’accesso contingentato di una persona per volta previa identificazione.

E’ possibile accedere solo previo appuntamento anche ai Servizi Cultura-Turismo- Associazioni, Settore Servizi al Cittadino, Servizi interventi sociali e scuola.

Per gli assistenti sociali è invece previsto l’accesso contingentato con un massimo di due persone presso la sala d’attesa nei giorni di ricevimento mentre per la polizia locale accesso contingentato presso lo sportello/sala d’attesa con un massimo di tre persone contemporaneamente e di una persona per volta all’interno dell’Ufficio. Stessa cosa per il Settore Farmacie comunali: accesso contingentato con un massimo di tre persone contemporaneamente.

