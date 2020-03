Coronavirus a Sona: il Sindaco ricorda le regole a locali pubblici, bar, palestre, supermercati, farmacie e luoghi di aggregazione

Nel momento che si intensificano anche sul nostro territorio le iniziative per contenere il diffondersi del coronavirus, come l’interdizione all’accesso alla Casa di Riposo di Lugagnano, il Sindaco di Sona Gianluigi Mazzi venerdì 5 marzo ha emesso una circolare che riporta disposizioni igienico-sanitarie indirizzate a esercenti e pubblici servizi del nostro Comune.

Un documento che riprende, ribadendole, prescrizioni già in essere. Ed inserendone di nuove.

Nella circolare il Sindaco raccomanda di mettere a disposizione per tutti i locali pubblici, bar, palestre, supermercati, farmacie e luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; di evitare il contatto ravvicinato con le persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; di evitare abbracci e strette di mano; il mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; di evitare l’uso promiscuo di bicchieri e bottiglie; di pulire le superfici con disinfettanti a base di alcol o cloro, di arieggiare spesso i locali e di usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Il Sindaco, inoltre, ribadisce quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del primo marzo.

In particolare che lo svolgimento attività di ristorazione, bar e pub è autorizzato a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi in condizione di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Tutte disposizioni che rimangono vigenti fino a tutto il 3 aprile.

Nel frattempo è stata anche disposta, su provvedimento regionale, la chiusura temporanea dei servizi semi-residenziali. Pertanto anche il centro diurno presso il Centro Polifunzionale di Lugagnano rimarrà chiuso da lunedì prossimo 9 marzo fino al 15 marzo. Inoltre, la parrocchia di Lugagnano fa sapere di aver rimandato a data da destinarsi la celebrazione delle Cresime, che era prevista per domenica 29 marzo.