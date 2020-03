Coronavirus a Sona: il Consorzio di Bonifica sta lavorando sul territorio per assicurare la partenza della stagione irrigua

Operai e tecnici del Consorzio di Bonifica stanno operando a Sona e su tutto il territorio veronese, dotati di mascherine, guanti, occhiali e seguendo ogni prescrizione dettata dalle autorità civili e sanitarie, per assicurare e garantire la sicurezza idraulica nel caso si verificassero eventi piovosi straordinari e per completare le manutenzioni e le opere di ripristino dell’intera rete di irrigazione.

Durante la scorsa estate il Consorzio di Bonifica ha erogato alle campagne veronesi circa trecento milioni di metri cubi d’acqua. Ricchezza vera per il territorio e non solo per l’agricoltura, con il grande valore aggiunto di contribuire in maniera determinante alla vivificazione delle falde, dei fontanili e dei corsi d’acqua del basso veronese, che senza l’apporto irriguo vedrebbero un progressivo impoverimento a causa dell’aumento delle stagioni siccitose.

Irrigazione che viene fornita in tre modalità: strutturata in pressione su quasi diecimila ettari raggiunti da una rete di oltre mille chilometri di condotte interrate; strutturata a scorrimento su venticinquemila ettari serviti da quasi duemila chilometri di canali a cielo aperto e condotte interrate; irrigazione di soccorso, che interessa la zona sud della provincia dove attraverso un’opera di manutenzione ed una capillare rete di canali naturali ed artificiali di oltre duemila chilometri viene portata acqua a cinquantatremila ettari di terreni.

“Il prossimo 15 aprile garantiremo regolarmente l’apertura della stagione irrigua – conclude il Presidente Vantini – in modo da fornire agli imprenditori agricoli veronesi lo strumento principale, l’acqua, per dare vita a produzioni e coltivazioni. Anche in questo sforzo collettivo del Consorzio di Bonifica Veronese assieme agli agricoltori leggiamo la volontà del nostro territorio di sconfiggere l’emergenza e di ripartire”.