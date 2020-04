Coronavirus a Sona: il Comune apre un numero telefonico per la gestione dello stress da costrizione forzata in casa

Consapevoli che il momento è difficile, l’Amministrazione comunale di Sona, in collaborazione con i servizi sociali, i servizi socio educativi e un pool di professionisti, ha deciso di attivare un numero di telefono dedicato alle difficoltà emotive: la gestione dello stress anche in famiglia può diventare una cosa pesante.

L’Assessore alle Politiche Sociali Monia Cimichella ricorda che “non siamo più abituati a stare a stretto contatto con i figli, con i genitori, non siamo più abituati a non essere liberi, il rischio è di sentirsi perennemente inadeguati”.

Dal lunedì al venerdì si può chiamare dalle 14 alle 16 il numero 0456080155 e scambiare un’opinione con personale qualificato oppure prendere un appuntamento per un eventuale approfondimento.

Si tratta di una delle tante iniziative che in queste settimane di crisi permettono al Comune di non far sentire sola la cittadinanza. “Stiamo cercando di capire giorno dopo giorno quali sono le fasce che possono essere più bisognose – aggiunge il Sindaco Mazzi -: raggiungendo così mamme, papà, figli, nonni, in modo diverso e complementare. Dato che non si può uscire, il Comune farà tutto il possibile per essere presente”.