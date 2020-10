Coronavirus a Sona: i positivi sono 21. Servono attenzione e responsabilità personale

In questo fine settimana cresce ancora il numero dei positivi sul nostro territorio, come in gran parte d’Italia.

Dopo qualche giorno nel quale il numero era rimasto sostanzialmente stabile, i positivi a Sona salgono infatti a 21. Ricordiamo che a Sona i residenti sono 17.776.

Da tenere assolutamente in considerazione il fatto che il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Un valore meramente quantitativo, non qualitativo, considerato che non è osservabile il numero di quanti si trovano in isolamento domiciliare, ricoverati in ospedale o in terapia intensiva.

A quanto poi risulta al Baco, i positivi sul nostro territorio non sono distribuiti a macchia di leopardo ma sono quasi tutti scaturiti da due specifiche situazioni di contagio, una in ambito famigliare e una effetto di una cena.

Analizzando i numeri dei Comuni confinanti, vediamo che a Bussolengo attualmente i positivi sono 22, a Sommacampagna sono 8, a Castelnuovo del Garda sono 2 e a Verona città sono 230.

Per una corretta valutazione dei numeri e dei casi che si stanno verificando in questa seconda ondata vi consigliamo di leggere l’analisi approfondita proposta dal nostro Gianmaria Busatta.

Nella foto Pachera la chiesa di Lugagnano, sullo sfondo di alcune mascherine di protezione dal Covid.

