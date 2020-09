Coronavirus: A Sona i positivi salgono a 6. Nel veronese 50 nuovi casi nelle ultime ventiquattr’ore

Dopo qualche giorno nel quale il numero era rimasto fermo a tre, sale per due giorni di fila il numero degli attualmente positivi a Sona: Ieri erano 5, oggi sono 6.

Analizzando i numeri dei Comuni confinanti, vediamo che a Bussolengo attualmente i positivi sono 5, a Sommacampagna non si registra nessun positivo, a Castelnuovo del Garda è solo 1 e a Verona città sono 208, 12 più di ieri.

A Verona e provincia, rispetto al report di ieri, ci sono 50 nuovi casi: 17 sono casi sospetti, 19 sono contatti stretti (tra questi alcuni casi non sono stati esposti in Veneto: uno in Germania, due in Francia e uno in Repubblica Ceca), un viaggiatore (Romania), 3 sono emersi in Pronto Soccorso (uno di questi stato ricoverato in malattie infettive), 3 casi derivano dalla sorveglianza del datore di lavoro e 7 casi sono da definire.

E’ deceduta un’anziana di Villabartolomea ricoverata dal 10 settembre scorso. I soggetti con domicilio nei Comuni della provincia in isolamento alle 18 di ieri (sorveglianza attiva con data fine isolamento maggiore uguale ad oggi) sono 2.030 (+43 rispetto al dato precedente).

