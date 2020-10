Coronavirus: a Sona: i positivi salgono a 40, ma nessuno in ospedale

Il dato Covid odierno per il Comune di Sona riporta che i positivi salgono a 40, ieri erano 37. Ricordiamo che a Sona i residenti sono 17.706. Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti.

Il dato interessante è che di questi 40 positivi nessuno è ricoverato in ospedale, stanno tutti trascorrendo la quarantena presso il proprio domicilio. Dall’inizio pandemia, la scorsa primavera, Sona ha avuto 141 persone positive, 10 morti e 91 negativizzati.

Analizzando i numeri dei Comuni confinanti, vediamo che a Bussolengo attualmente i positivi sono 53 (ieri erano 45), a Sommacampagna sono 29 (ieri erano 23), a Castelnuovo del Garda sono 11 (ieri erano 10) e a Verona città sono 480 (ieri erano 432).

I soggetti con domicilio nei Comuni della provincia veronese in isolamento alle 18 di ieri (sorveglianza attiva con data fine isolamento maggiore o uguale ad oggi) sono 2.721 (+165 pari a +6% rispetto al dato precedente). Attualmente nel veronese i positivi sono 2.012 (+157 rispetto a ieri), di cui ricoverati 114 (+15 rispetto a ieri) di cui in terapia intensiva 18, come ieri.

Anche a Sona sono in vigore le regole del DPCM firmato domenica dal Presidente Conte, che tra le altre cose prevedono che bar e ristoranti possono aprire dalle ore 5 sino alle ore 24 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18 in assenza di consumo al tavolo e che l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni.

Nella conferenza stampa di oggi il Presidente del Veneto Luca Zaia ha preannunciato per i prossimi giorni una nuova ordinanza regionale, finalizzata a limitare i contatti senza arrivare a forme di lockdown.

