Coronavirus: a Sona: giovedì 5 novembre sono 98 i positivi complessivi. I ricoverati sono 5, ieri erano 10

Il dato Covid odierno di giovedì 5 novembre per il Comune di Sona – proprio alla vigilia dell’applicazione delle nuove norme restrittive che la zona gialla nella quale è compreso il Veneto – riporta che il saldo dei positivi sale a 98, ieri eravamo a 94. Ricordiamo che a Sona i residenti sono 17.706. Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti.

Di questi 98 positivi, 5 sono ricoverati in ospedale, gli altri 93 sono in isolamento presso il proprio domicilio. Ieri i ricoverati erano 10, in 5 quindi sono stati dimessi.

Analizzando i numeri dei Comuni confinanti, vediamo che a Bussolengo attualmente i positivi sono 103 (ieri erano 88) dei quali 5 in ospedale, a Sommacampagna sono 113 (ieri erano 105) dei quali 11 in ospedale, a Castelnuovo del Garda sono 36 (ieri erano 32) dei quali 3 ricoverati e a Verona città sono 1165 (ieri erano 1044) dei quali 67 ricoverati.

