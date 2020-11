Il dato Covid di giovedì 26 novembre per il Comune di Sona riporta che i ricoverati in ospedale sono 6, dopo che da una decina di giorni erano 7. Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. Il dato ospedaliero è quello fondamentale da tenere monitorato in questa fase.

Sulla base degli ultimi dati a nostra disposizione, l’attuale incidenza dei ricoveri in ospedale è pari al 4,32% del cumulato dei nuovi casi positivi registrati a Sona nelle quattro settimane precedenti. Tale rapporto è in linea rispetto agli ultimi dati della media nazionale, pari al 4,14%, in tendenziale calo rispetto alle settimane scorse.

Il saldo dei positivi a Sona indica oggi 197 casi complessivi, ieri eravamo a 199. Ricordiamo che a Sona i residenti sono 17.719. Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo i ricoverati in ospedale sono 13 come ieri. Gli attualmente positivi sono 239, ieri erano 247.

A Castelnuovo del Garda i ricoverati in ospedale sono 8, ieri erano 5. Gli attualmente positivi sono 172, ieri erano 175.

A Pescantina i ricoverati in ospedale sono 8 come ieri. Gli attualmente positivi sono 165, ieri erano 170.

A Sommacampagna i ricoverati in ospedale sono 10, ieri erano 12. Gli attualmente positivi sono 195, ieri erano 207.

A Valeggio sul Mincio i ricoverati in ospedale sono 12 come ieri. Gli attualmente positivi sono 147, ieri erano 154.

A Verona città i ricoverati in ospedale sono 106 ieri erano 111. Gli attualmente positivi sono 2.262, ieri erano 2.352.

Nel veronese sono 347 i nuovi casi a Verona e provincia rispetto alle ore 17 di ieri, e 8 morti. Attualmente sono 14.470 le persone positive. In ospedale sono ricoverati in area non critica 526 persone (+26 rispetto a ieri pomeriggio) mentre restano stabili a 76 il numero dei ricoverati in terapia intensiva.

