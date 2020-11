Il dato Covid di giovedì 19 novembre per il Comune di Sona riporta che i ricoverati in ospedale scendono a 7, ieri erano 10. Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. Il dato ospedaliero è quello fondamentale da tenere monitorato in questa fase.

I saldo dei positivi a Sona sale a 210, ieri eravamo a 208. Ricordiamo che a Sona i residenti sono 17.706. Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti.

Analizziamo i numeri dei Comuni limitrofi. Va premesso che la variazione odierna dei casi positivi così marcata è dovuta all’inclusione dei casi inseriti direttamente dai medici di medicina generale negli ultimi giorni, prevalentemente presi in carico a seguito di tampone rapido positivo, e che solo da ieri sono acquisiti nel sistema della sorveglianza.



A Bussolengo i ricoverati in ospedale sono 17, ieri erano 15. Gli attualmente positivi sono 234, ieri erano 210.

A Castelnuovo del Garda i ricoverati in ospedale sono 5 come ieri. Gli attualmente positivi sono 169, ieri erano 150.

A Pescantina i ricoverati in ospedale sono 6, ieri erano 4. Gli attualmente positivi sono 161, ieri erano 137.

A Sommacampagna i ricoverati in ospedale sono 6, ieri erano 14. Gli attualmente positivi sono 204, ieri erano 209.

A Valeggio sul Mincio i ricoverati in ospedale sono 11, ieri erano 10. Gli attualmente positivi sono 176, ieri erano 158.

A Verona città i ricoverati in ospedale sono 103, ieri erano 104. Gli attualmente positivi sono 2.281, ieri erano 2.007.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.