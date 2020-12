Il dato Covid di giovedì 10 dicembre per il Comune di Sona riporta che i ricoverati in ospedale salgono a 5, da due settimane erano 3. Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Il saldo dei positivi a Sona registra oggi 177 casi complessivi, ieri erano 167. Ricordiamo che a Sona i residenti sono 17.719. Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti.

Al fine di correggere fattori di disturbo o inesattezze (nel fine settimana vengono effettuati meno test, gli esiti dei tamponi rapidi non viene comunicato con puntualità) graficamente ricorriamo alla media mobile su base settimanale, uno strumento per analizzare le serie storiche.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo i ricoverati in ospedale sono 12, ieri erano 14. Gli attualmente positivi sono 182, ieri erano 195.

A Castelnuovo del Garda i ricoverati in ospedale sono 6, ieri erano 5. Gli attualmente positivi sono 164, ieri erano 126.

A Pescantina i ricoverati in ospedale sono 15, ieri erano 17. Gli attualmente positivi sono 157, ieri erano 178.

A Sommacampagna i ricoverati in ospedale sono 7, come ieri. Gli attualmente positivi sono 172, ieri erano 173.

A Valeggio sul Mincio i ricoverati in ospedale sono 6, ieri erano 7. Gli attualmente positivi sono 154, ieri erano 136.

A Verona città i ricoverati in ospedale sono 135, ieri erano 115. Gli attualmente positivi sono 2.577, ieri erano 2.569.

Nel veronese gli attualmente positivi superano quota 16mila, 262 in più. Sale anche il numero dei morti, 9 in più, mentre i guariti da ieri sono 172. Cresce il numero dei ricoveri: 16 in più in area non critica e 3 in più in intensiva.

Oggi abbiamo pubblicato anche la tradizionale analisi settimanale dei dati del contagio e dell’andamento della pandemia in tutta la provincia veronese.

In Veneto su 57.691 tamponi fatti nelle ultime 24 ore, trovati 4.197 positivi, il 7,27%. I casi totali sono 177.568 mentre i ricoverati sono 3.222, 800 più che in marzo. Di questi 357 sono in terapia intensiva, uno in più rispetto a marzo. I morti in 24 ore sono 148, per un totale di 4.551.

Nella conferenza stampa di oggi Zaia ha anticipato le nuove regole in vigore da sabato: I negozi devono avere un massimo di clienti in base alla metratura; reintrodotto il distanziamento tra i clienti davanti ai banchi nei mercati; nei bar dalle 11 non si consuma più in piedi; spostata la fascia dedicata per gli over 65 nei supermercati, che diventa dalle 10 alle 12 fascia.

