Coronavirus a Sona: Forum delle associazioni online, la Fase 2 passa anche da qui

In questi primi giorni di Fase 2 dell’emergenza Covid19 si parla quotidianamente dei diversi aspetti che riguardano la nostra vita e di come possano avere una nuova interpretazione nella convivenza con questo virus.

I temi sono quelli del lavoro, dei figli, della scuola, del commercio, delle celebrazioni religiose, dell’estate che è alle porte: tutti aspetti che sicuramente devono essere attentamente considerati.

Ma quale spazio possono riprendersi le associazioni di Sona, che da sempre animano la vita sociale del territorio? Non è solo l’occupazione sana del tempo libero, è soprattutto passione, impegno, responsabilità. Che non possono rimanere nell’angolo.

È per questo che martedì 12 maggio alle ore 20.45 (l’orario è il primo rituale da riprendere) è stata organizzata l’assemblea del Forum delle associazioni, chiaramente online.

L’Assessore alle associazioni Monia Cimichella ed il Presidente del Forum Bruno Stevanoni hanno concordato sulla necessità, in questo primo periodo della Fase 2, di dare un’opportunità alle associazioni per ritrovarsi, condividere e riflettere come cambierà l’essere associazione.

L’incontro sarà realizzato online grazie all’utilizzo della soluzione di video-riunioni Google Meet, tra le più utilizzate in questo periodo di incontri a distanza digitali. Sarà possibile partecipare sia da computer che da cellulare. L’indirizzo da utilizzare per il collegamento sarà comunicato attraverso i canali della segreteria del Forum delle associazioni.

Probabilmente la tecnologia non è facile per tutti, e per questo, al fine di facilitare la partecipazione, è stato previsto un servizio di assistenza a cui è possibile fare richiesta tramite la mail della segreteria del forum segreteriaforum@comune.sona.vr.it.

A tutte le associazioni è stata recapitata una mail di invito al quale rispondere per indicare sia la conferma di partecipazione (con nome associazione e nome partecipante) sia l’eventuale richiesta di supporto tecnico indicando anche il numero di telefono per il contatto.

Nel merito, l’ordine del giorno prevede brevi interventi su come è stata vissuta finora l’emergenza Covid19 e la proposta di un percorso di accompagnamento per ripensare la vita associativa nella Fase 2 (all’interno del progetto regionale presentato a gennaio).

