Coronavirus a Sona: ecco l’appello del Presidente dell’Unione Veronese Soccorso

Si moltiplicano le richieste di strutture, enti ed organizzazioni che chiamano a raccolta la popolazione per fare quadrato ed uscire, tutti assieme, dell’emergenza Coronavirus.

Anche UNI.VER.SO. Unione Veronese Soccorso ha emesso un videocomunicato del suo Presidente, il Dottor Cesare Menini, che pubblichiamo qui sotto. E’ un a testimonianza accorata a calorosa verso tutte le istituzioni, i volontari e i cittadini coinvolti in questa emergenza pandemica.

SOS Sona è socia fondatrice di UNI.VER.SO. e ne condivide finalità e obiettivi con l’impegno che richiede questo sodalizio. “Fare squadra per fare Rete” è il motto di UNI.VER.SO le cui Associazioni aderenti hanno sede nei Comuni di Sona, Bussolengo, Valeggio sul Mincio, Villafranca , Verona, San Martino Buon Albergo e Colognola ai Colli.

Sono tempi che spingono ad unire idee, competenze, strutture, mezzi per massimizzare il risultato da raggiungere. Sono tempi in cui i confini territoriali dei Comuni hanno solo un valore amministrativo, giuridico e cartografico. E’ il momento per sentirsi un’unica comunità di esseri umani. Il coronavirus non si chiede se può contagiare un Comune si e uno no.

