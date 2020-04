Coronavirus a Sona: È tempo di cambiare, di essere migliori, di prepararci ad un domani più consapevole. Ne abbiamo la responsabilità e anche il privilegio

I periodi di riposo, voluti o forzati, più o meno lunghi, ti offrono l’opportunità di scoprire o riscoprire situazioni e passioni che altrimenti dovresti tralasciare per mancanza di tempo sufficiente. E così ti ritrovi a leggere, a riflettere, ad avvicinarti al mondo del cinema e scopri una pellicola del 2013 interpretata da Robert Redford intitolata “All is lost” (tutto è perduto).

Film drammatico, senza dialoghi, con un unico personaggio: un uomo che con la sua barca a vela, naviga in solitaria nell’Oceano Indiano. Determinato e competente, l’uomo lotta con tutte le sue risorse contro le varie disavventure che gli capitano, cercando prima di salvare la barca, poi sé stesso. Alla fine, si ritrova con il solo gommone di emergenza, le carte nautiche e un accendino. Una notte, stremato, cercando di farsi avvistare da una nave in lontananza, da fuoco alle carte, ma presto le fiamme si estendono a tutto il gommone. L’uomo è costretto a gettarsi in acqua e, senza più forze, inizia ad affondare lentamente. In quel momento… Un po’ di suspance per il finale.

È un viaggio in solitaria senza normali relazioni se non con la natura. E noi? Viviamo in quarantena senza vivere le solite relazioni se non con noi stessi o al massimo con chi condivide la nostra abitazione (non che questo sia un male; magari portasse ad un miglioramento dei rapporti laddove c’è bisogno!!).

Detto questo veniamo al nostro “naufragar [m’è dolce] in questo mare” come ben scriveva il geniale Leopardi nel suo L’Infinito. Il nostro non è così dolce ma la sensazione è davvero quella di naufragare senza sapere quando e come finirà questa triste e preoccupante faccenda.

Abbiamo davanti a noi un’incognita; un mare in tempesta, come ha commentato Papa Francesco nella preghiera che ha presieduto in Piazza San Pietro lo scorso 27 marzo: “Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano a una sola voce e nell’angoscia dicono: «Siamo perduti» (v. 38), così anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme”.

La possiamo leggere anche in chiave più laica. Dal punto di vista del protagonista, il film parla del momento in cui la vita diventa troppo difficile e ti arrendi. Ma c’è anche chi va avanti comunque, perché è l’unica cosa da fare. Continui a superare qualcosa che sembra impossibile perché è tutto ciò che puoi fare. Vai avanti quando gli altri si arrendono.

I Robert Redford del Covid-19 sono il personale medico e paramedico, gli ammalati, i loro familiari, i volontari, le forze dell’ordine, i bambini e i giovani con le loro risorse e le loro fantasie, chi si inventa pure le vignette simpatiche strappando un sorriso. Sono i tanti italiani che sui balconi di casa cantano e suonano in compagnia dei loro dirimpettai, arrivando pure a conoscersi, perché paradossalmente prima non si sapeva nemmeno dell’esistenza l’uno dell’altro.

Se il virus ci ha fatto capire l’importanza di un abbraccio, del contatto giornaliero con i colleghi, della stretta di mano, di un bacio, ci ha anche messo difronte due parole fondamentali: comunità e responsabilità.

Comunità, che ha un sapore di appartenenza molto più ampio del patriottismo in senso stretto (per il quale abbiamo e dobbiamo avere rispetto, s’intende) e che richiama alla responsabilità individuale che è fondamentale perché, come dice l’etimologia stessa della parola, si possano dare delle risposte, vere e buone.

E allora? Ecco il finale che avevamo lasciato in sospeso.

Dicevamo che il protagonista è costretto a gettarsi in acqua e, senza più forze, inizia ad affondare lentamente. Proprio in quel momento vede lo scafo di una barca con una luce che si avvicina al canotto in fiamme, allora nuota verso la superficie e afferra una mano che gli viene tesa in soccorso.

L’affermazione del titolo del film diventa a questo punto una domanda: tutto è perduto? No. Piuttosto, come disse Gesù sulla croce, prima di spirare, “tutto è compiuto”.

È compiuto il tempo di cambiare, di essere umani migliori, di prepararci ad un domani più consapevole. Ne abbiamo la responsabilità e anche il privilegio. Perché una mano tesa che ci viene in soccorso c’è sempre, sia che la vediamo da credenti che da laici.